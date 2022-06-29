РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12677 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 905 2
война (46795) Лисичанск (321) обстрел (20169) Гайдай_ЛОГА (716)

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

Ранения у более чем 20 человек очень серьезные: врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды. Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей – 14-ти и 15-ти лет – которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом.

"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира"", – добавил он.

Напомним, 27 июня в Лисичанске, когда гражданское население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь горожан погибли, 21 человек доставлен в больницу.

Также читайте: С Лисичанском нет связи, - Гайдай

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 01

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 02

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 03

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 04

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 05

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 06

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 07

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 08

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 09

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай 10

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
показать весь комментарий
29.06.2022 08:23 Ответить
Ищите корректировщиков и предателей. И убивайте их на месте.
показать весь комментарий
29.06.2022 09:18 Ответить
 
 