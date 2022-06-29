В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами в очереди за водой, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.
Ранения у более чем 20 человек очень серьезные: врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды. Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей – 14-ти и 15-ти лет – которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения", – говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом.
"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира"", – добавил он.
Напомним, 27 июня в Лисичанске, когда гражданское население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь горожан погибли, 21 человек доставлен в больницу.
Пожалуйста, подождите...
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.