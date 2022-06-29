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Тело девочки под завалами обстрелянного дома в Очакове. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под завалами обстрелянного рашистами дома в Очакове обнаружили тело ребенка. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фото, которое не рекомендовано для просмотра детям и лицам со слабой психикой.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, утром 28 июня российские оккупанты ударили ракетами по жилым домам Очакова в Николаевской области. В результате обстрела шесть человек получили ранения, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16-летние подростки. Погибли два человека. В частности, ребенок 6 лет.

Читайте: Враг выпустил по Николаеву 11 ракет, часть сбила ПВО. В результате обстрела Очакова погибла 6-летняя девочка, трехмесячный младенец в коме, - Ким (обновлено). ВИДЕО

Тело девочки под завалами обстрелянного дома в Очакове 01
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29.06.2022 10:17 Ответить
......и нах такое показывать здесь?......
......тот у кого есть дети меня поймут......
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29.06.2022 10:17 Ответить
Царство Небесне...
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29.06.2022 10:17 Ответить
А зачем вы нам это показали?
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29.06.2022 10:18 Ответить
Може,це показують молодим батькам що тікають од повєсток? Таких багато...
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29.06.2022 10:32 Ответить
За такое убивать надо на месте, увидел руssкую свинью - вали на хер
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29.06.2022 10:20 Ответить
Горіть у пеклі москалі!
За кожну дитину, доньку, сина, маму, батька, жінку і чоловіка. За кожного вбитого українця і українку, ви будете покарані. Чи під час цієї війни, чи після....
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29.06.2022 10:20 Ответить
не будет нелюдям москальским прощения никогда........
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29.06.2022 10:32 Ответить
 
 