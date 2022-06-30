Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
За час игры с прохожими на улице девочка собрала 1200 грн. для украинской армии.
Об этом пишет в Фейсбуке вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко, сообщает Цензор.НЕТ.
Валерия расположилась с шашками прямо на обочине одной из киевских улиц. Всем желающим она предлагала сыграть с ней в шашки за любую сумму – хотя бы и одну гривну. Того, кто бы победил, ждала бы еще одна партия - уже бесплатная.
"Приблизительно через час Лера сыграла 25-30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл 4 партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки он не имел шансов. Лера даже давала ему одну шашку форы", - пишет Коваленко.
Многие подходили и клали деньги в коробочку просто так. В результате через час девочка собрала 1200 гривен для ВСУ.
"Вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и ее армии победить в этой войне. Занимаясь любимым делом, вы можете сделать очень многое", - подытожил Коваленко.
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А в Чапаєва чемпіонка грає ?
Діте, ти - наше золото, наше диво, якого немає і не може бути в жодній країні, окрім нашої рідної України! 🌺