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Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

За час игры с прохожими на улице девочка собрала 1200 грн. для украинской армии.

Об этом пишет в Фейсбуке вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко, сообщает Цензор.НЕТ.

Валерия расположилась с шашками прямо на обочине одной из киевских улиц. Всем желающим она предлагала сыграть с ней в шашки за любую сумму – хотя бы и одну гривну. Того, кто бы победил, ждала бы еще одна партия - уже бесплатная.

"Приблизительно через час Лера сыграла 25-30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл 4 партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки он не имел шансов. Лера даже давала ему одну шашку форы", - пишет Коваленко.

Многие подходили и клали деньги в коробочку просто так. В результате через час девочка собрала 1200 гривен для ВСУ.

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"Вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и ее армии победить в этой войне. Занимаясь любимым делом, вы можете сделать очень многое", - подытожил Коваленко.

Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 01
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 02
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 03
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 04
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 05
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 06
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Це наше майбутнє, оркам не зрозуміти
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29.06.2022 10:25 Ответить
Ця чудова дівчинка-майбутнє української незламної нації.
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29.06.2022 10:25 Ответить
detina prosta chudove - ce i e nastupna Ukraina. djakuemo tatu ta mati
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29.06.2022 10:25 Ответить
з таким народам як українці рашистським оркам нічого не світить-
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29.06.2022 10:26 Ответить
Бережи тебе Бог,дівчинко!І хай щастить!
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29.06.2022 10:30 Ответить
подивіться фото та відео як в мордорі дітей з дятячих садків привчають до ненависті, скреп та "побєдобєсія". Діти в дитсадках марширують в формі солдатів червоної армії, символи z як атрибут №1 повсюди.. Що зних виросте?? Виростуть людоїди що теперішні жахнуться. От такий собі соціальний біоексперимент в дії...А у нас тут дехто продовжує "там же наші люди"...
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29.06.2022 10:48 Ответить
Виросте перегній.
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29.06.2022 10:50 Ответить
1200 грн. х 8 годин = 9600 за день: майже $1000 на місяць.
А в Чапаєва чемпіонка грає ?
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29.06.2022 10:48 Ответить
Українська синичка - сидить на "жердинці" і приносить "у дзьобику" частинку нашої Перемоги!
Діте, ти - наше золото, наше диво, якого немає і не може бути в жодній країні, окрім нашої рідної України! 🌺
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29.06.2022 12:06 Ответить
Молодець!
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29.06.2022 12:11 Ответить
Патріотка,Україночка!
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29.06.2022 12:51 Ответить
 
 