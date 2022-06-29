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С 1 июля оккупационные власти начинают снос домов в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе с первого июля оккупационные власти начинают снос домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. С первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, которые готовят к выселению. "Маневренный жилищный фонд" - это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает - вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и уходите куда хотите. Главное - звучит красиво", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же ситуация с компенсацией за жилье и ремонтом.

"В районных администрациях оккупантам уже в голос говорят, что частный сектор восстанавливается сам. Относительно многоэтажек до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой власти. Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш домов. Объединяются подъездами, сдают в ломбарды ценные вещи за бесценок, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, которые продолжают наживаться на горе горожан", - добавил Андрющенко.

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С 1 июля оккупационные власти начинают снос домов в Мариуполе, - Андрющенко 01

Также смотрите: Оккупанты в Мариуполе, обещая людям новое жилье, строят военную базу. ФОТО

С 1 июля оккупационные власти начинают снос домов в Мариуполе, - Андрющенко 02
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Топ комментарии
+6
"Рюзьгемир" пришёл. Всем зубы на полку.
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29.06.2022 10:33
+5
Орда весь Маріуполь знесе. Там, за традицією, буде велика військова база.
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29.06.2022 10:44
+3
Кстати за то бабло шо башляет Европа за энергоресурсы кацапы вполне могли бы там чото и построить для мариупольченцев. Но не будут
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29.06.2022 10:42
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"Рюзьгемир" пришёл. Всем зубы на полку.
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29.06.2022 10:33 Ответить
Кстати за то бабло шо башляет Европа за энергоресурсы кацапы вполне могли бы там чото и построить для мариупольченцев. Но не будут
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29.06.2022 10:42 Ответить
Они то построят но для себя и своих военных.
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29.06.2022 10:44 Ответить
Что-то военное для мариупольцев точно построят, к бабке не ходи. Если хаймарс случайно не помешает.)
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29.06.2022 10:45 Ответить
Сліди своїх злодіянь "замітають"?
"Який будинок? Як підірвали? А хіба він був? Ми тут мирно нациків ганяли, на 100 рублів і ні в чому собі не відмовляй." (сценарій рузьге мір)
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29.06.2022 10:43 Ответить
Орда весь Маріуполь знесе. Там, за традицією, буде велика військова база.
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29.06.2022 10:44 Ответить
Потерянный город, кроме пенсии там никто не будет жить, копия Донецка.
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29.06.2022 10:52 Ответить
Куда хуже Донецка, куда хуже. Там и сейчас умирают люди, ещё год такой жизни и там собак даже не останется, не то что людей.
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29.06.2022 10:59 Ответить
хто хотів, той виїхав.
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29.06.2022 11:33 Ответить
підари хочуть знищити всі видимі докази війни і їх злочинів
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29.06.2022 12:05 Ответить
замітають сліди
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29.06.2022 12:41 Ответить
вместо ремонта дахів нужно тихонько кацапам ад устраивать
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29.06.2022 12:58 Ответить
 
 