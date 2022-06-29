С 1 июля оккупационные власти начинают снос домов в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе с первого июля оккупационные власти начинают снос домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. С первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, которые готовят к выселению. "Маневренный жилищный фонд" - это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает - вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и уходите куда хотите. Главное - звучит красиво", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же ситуация с компенсацией за жилье и ремонтом.

"В районных администрациях оккупантам уже в голос говорят, что частный сектор восстанавливается сам. Относительно многоэтажек до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой власти. Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш домов. Объединяются подъездами, сдают в ломбарды ценные вещи за бесценок, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, которые продолжают наживаться на горе горожан", - добавил Андрющенко.

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