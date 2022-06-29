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За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. Есть убитые и раненые мирные жители. Разрушения получили 20 гражданских объектов – жилые дома, школа, завод, агрофирма, предприятия, линия электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 01

"По пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут, также россияне попали в Авдеевку, Нетайлово, Новоукраинку, Прасковьевку, Александро-Калиново.

Оккупанты били ракетами ЗРК "С-300", артиллерией, реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Всего зафиксировано 16 ударов по Донбасу. Разрушены и повреждены 10 частных домов и гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 02
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 03
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 04

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За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 05
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 06
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 07
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 08

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За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 09
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 10
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 11
За сутки по пять вражеских попаданий выдержали Славянск и Бахмут. Под российскими обстрелами были еще 6 населенных пунктов Донбасса, - Нацполиция 12
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