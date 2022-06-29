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Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе разбора поврежденных строительных конструкций уничтоженного вражеской ракетой торгового центра в Кременчуге на Полтавщине пострадали двое спасателей.

Об этом сообщает в телеграм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% от общей площади объекта.

По их данным, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализировано в больницу интенсивного лечения.

К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.

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Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС 01

Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС 02

Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС 03

Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС 04

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Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС 05
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шо заплиты он сделан из тонкой жести и пластика там нет плит..этохалабуда..может отиплитель мкасимум и плстик..там даже стен нет просто картон
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29.06.2022 12:56 Ответить
біль сум жах ... ніколи не простимо цього кацапам ..родичі браття і сестри які живуть в росії ідуть в слід за крейсером москва
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29.06.2022 13:01 Ответить
Хлопці, бережіть себе. Хай Бог вам допомагає
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29.06.2022 13:02 Ответить
 
 