Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ходе разбора поврежденных строительных конструкций уничтоженного вражеской ракетой торгового центра в Кременчуге на Полтавщине пострадали двое спасателей.

Об этом сообщает в телеграм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% от общей площади объекта.

По их данным, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализировано в больницу интенсивного лечения.

К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.

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