Хотел захватить Запорожскую область. Боевик "ДНР" осужден на 15 лет лишения свободы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в государственной измене и участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР", где был назначен на должность командира отделения. В дальнейшем он в составе армии РФ осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области.В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен.В дальнейшем судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.