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Хотел захватить Запорожскую область. Боевик "ДНР" осужден на 15 лет лишения свободы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в государственной измене и участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Хотел захватить Запорожскую область. Боевик ДНР осужден на 15 лет лишения свободы, - Офис Генпрокурора 01

"Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР", где был назначен на должность командира отделения. В дальнейшем он в составе армии РФ осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области.В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен.В дальнейшем судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также читайте: Оккупанты пытались проникнуть в тыл ВСУ в Запорожской области: 6 рашистов ликвидировали, одного взяли в плен

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+7
ну і нащо знову харю *героя* затушували? Хай прославиться як борець за ідею.Може в дирляндії ще й памятник поставлять
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29.06.2022 12:10
+4
Криві закони.

Ось він втече і звідки я буду знати що його шукають? Випустить його куплений начальник тюрми і він навіть буде вважатись що сидить...

Наприклад в Польщі навіть якщо хтось просту аварію п'яним робить, то про неї в бігучому рядку на каналах повідомляють із іменем, прізвищем та віком. Щоб всі знайомі та жителі регіону знали що такий то злочинець.
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29.06.2022 12:17
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ti smotri - etot esho i v obezjannike s beloi lentoi na ruke
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29.06.2022 12:03 Ответить
и в гроб с ней положат...
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29.06.2022 12:26 Ответить
А своего ЗРАДНИКА -ГНИДУ генерала сдавшего полностью Херсон Зе всего лишь понизил в звании ‼️А Наумова баканов с миллионами выпустил и сам неизвестно где месяц прятался‼️ГНИДА НА ГНИДЕ В ОП И ГНИДОЙ ПОГОНЯЮТ
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29.06.2022 13:15 Ответить
Хотів захопити Запорізьку область. Чо прям всю? А остальные области как же? Так и останутся "неосвобожденными" Была у пацана цель в жизни. Все пропало теперь.)))
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29.06.2022 12:09 Ответить
... и один ???? , не уж он и за решеткой страшный , шо харю показать бояться .....
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29.06.2022 12:14 Ответить
ну і нащо знову харю *героя* затушували? Хай прославиться як борець за ідею.Може в дирляндії ще й памятник поставлять
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29.06.2022 12:10 Ответить
на незатушованные можно у Золкина посмотреть. Там их дохера.
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29.06.2022 12:13 Ответить
Криві закони.

Ось він втече і звідки я буду знати що його шукають? Випустить його куплений начальник тюрми і він навіть буде вважатись що сидить...

Наприклад в Польщі навіть якщо хтось просту аварію п'яним робить, то про неї в бігучому рядку на каналах повідомляють із іменем, прізвищем та віком. Щоб всі знайомі та жителі регіону знали що такий то злочинець.
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29.06.2022 12:17 Ответить
нужно принимать европейские законы и это касается всего.
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29.06.2022 12:44 Ответить
Тут на жаль набуває чинності Женевська конвенція з прав людини,тобто злочинець міг відмовитися що б його показували в пресі і на телебаченні наша держава прагнути в ЄС і ми зобов'язані дотримуватися правил змісту у тому числі для військовополонених і навіть зрадників тих, що знаходяться під вартою
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29.06.2022 15:17 Ответить
Таких рішень має бути більше.

І термін має бути максимальним.

Взагалі законодавство треба переписати. В сша норма посадити на 110 років. В сша можуть посадити навіть на декілька пожиттєвих і вважаю що це правильно.
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29.06.2022 12:13 Ответить
Ну, там і випустити можуть достроково
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29.06.2022 12:52 Ответить
з відбуванням покарання на крейсері мацква
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29.06.2022 12:17 Ответить
витотрошить падлюку....
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29.06.2022 12:18 Ответить
Ну шо, взяв?
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29.06.2022 12:22 Ответить
ну почему их не убивают?
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29.06.2022 12:41 Ответить
потом выйдет и еще с бюджета пенсия ему положена как гражданину Украины.
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29.06.2022 12:46 Ответить
Що, самотужки один хотів захопити цілу область? Нє, ну а чого, з херсонською практично так і трапилось
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29.06.2022 12:51 Ответить
Чому не пожиттеве ?
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29.06.2022 13:29 Ответить
 
 