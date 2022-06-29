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Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 29 июня в 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.

Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Пока известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по меньшей мере 10 ракет российские оккупанты выпустили через 30 минут по Николаеву.

По его словам, под завалами остаются до сих пор люди.

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 01
Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 02
Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 03

Читайте: В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 04

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 05

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 06

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 07

Также читайте: Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 08

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 09

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 10

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 11

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 12

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 13

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 14

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 15

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 16

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 17
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Топ комментарии
+16
Давайте еще расскажите что удар по жилому дому был случайностью и начните искать в округе 20км военный завод. Хотя и дурак уже понимает что ***** специально отдал приказ бить по мирному населению. Заметте, по жилым домам бьют ночью или ранним утром когда все спят, а по ТРЦ посреди дня когда там полно народа
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29.06.2022 13:07
+12
У ***** богатый опыт еще с тех времен, когда взрывал жилые дома в рашке
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29.06.2022 13:08
+8
на телемарафоне плохого не посоветуют. А вообще печально это все. Дето пробегала инфа шо х22 у кацапов очень много еще. десятки тысяч. Таким образом они могут воевать еще много лет и полностью расхерачить наш жилой фонд. Что будет означать, что геноцид удался. Часть украинцев будет в депортации, остальные в эмиграции, а тут будет просто вызженная земля и колоборанты с кацапами. Патриотов перебьют и навезут кацапни в товарняках в теплушках и шапках ушанках козломордых уйобищ. История повторяется... ЕСЛИ НАТА НАМ НЕ ПОЖЕТ
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29.06.2022 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Чомусь від ракет завжди страждають верхні поверхи.
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29.06.2022 12:53 Ответить
так они же не из-под земли бьют
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29.06.2022 14:32 Ответить
надоело кроестить екран шоб конь и пыня здох
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29.06.2022 12:55 Ответить
Вот вам и правило двух стен... Если прямое попадание, то заваливаются три этажа
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29.06.2022 13:02 Ответить
на телемарафоне плохого не посоветуют. А вообще печально это все. Дето пробегала инфа шо х22 у кацапов очень много еще. десятки тысяч. Таким образом они могут воевать еще много лет и полностью расхерачить наш жилой фонд. Что будет означать, что геноцид удался. Часть украинцев будет в депортации, остальные в эмиграции, а тут будет просто вызженная земля и колоборанты с кацапами. Патриотов перебьют и навезут кацапни в товарняках в теплушках и шапках ушанках козломордых уйобищ. История повторяется... ЕСЛИ НАТА НАМ НЕ ПОЖЕТ
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29.06.2022 13:07 Ответить
Вот такие перипетии истории: "в 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ" (пруф).

На фото собственно вы и видите эти ракеты, которые пару часов назад сфотографировали украинцы и которые сейчас прилетели на танкостроительный завод во Львове.
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29.06.2022 13:20 Ответить
жЮля с Кучмой отдали ракеты

не, кацапам они были нужнее, конечно....
В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.

передавали Путіну !!!!!
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29.06.2022 13:24 Ответить
Болезный, часовню тоже взорвала она? Юля у нас президентом была?
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29.06.2022 13:36 Ответить
За все в цьому житті приходиться платити. Коли запитував у людей: "Чому ви зробили такий вибір?", відповідь була десь така: "Так за него все голосуют. И вообще, я политикой не интересуюсь."
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29.06.2022 14:37 Ответить
Причем тут за кого голосовал? Ты тролль? Идет война. Это твой вклад в победу? Обращаюсь не к рос. троллям. Хватит *****. А рос. убийцам желаю сдохнуть. Всем.
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29.06.2022 20:30 Ответить
Прими таблетку шизоід
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30.06.2022 16:14 Ответить
десятки тисяч це перебір
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29.06.2022 16:08 Ответить
Правило двух стен позволяет сберечь жизнь и здоровье от осколков различных - стекла, бетона, метала. Даже если в километре от твоего дома *****, то большой шанс шо окна вылетят, а убить может и куском стекла. Ну а если этажи обрушатся....это уже кому как повезет или неповезет.
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29.06.2022 13:13 Ответить
при попадании никакие правила не подходят
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29.06.2022 14:34 Ответить
Давайте еще расскажите что удар по жилому дому был случайностью и начните искать в округе 20км военный завод. Хотя и дурак уже понимает что ***** специально отдал приказ бить по мирному населению. Заметте, по жилым домам бьют ночью или ранним утром когда все спят, а по ТРЦ посреди дня когда там полно народа
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29.06.2022 13:07 Ответить
У ***** богатый опыт еще с тех времен, когда взрывал жилые дома в рашке
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29.06.2022 13:08 Ответить
Х-22 - точність біля кілометра

27 червня 2022 року, російські війська завдали удару ракетами X-22 по ТЦ «Амстор» у місті Кременчук (Полтавська область). Друга ракета майже поцілила у завод «Кредмаш»: вона впала на північно-східний край підприємства, зруйнувала один цех та теплиці,

Відстань між двома ударами становить майже кілометр. Попри твердження російської пропаганди про наявність третьої ракети, яка начебто мусила уразити залізничне депо поблизу з заводом та торговельним центром, жодних доказів її існування або удару по залізниці не помічено[19].
третя ракета взагалі очевидно впала десь на Курщині, звідки й стріляли
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29.06.2022 13:18 Ответить
йому на язик чи на мову глибоко чхати!Йому-військовому керівництву-виконувачам військовим-населенню рашки, що підтримує політику!!Не було б цього привіду, був би якийсь інший!!Взагалі.., згадайте наприкінці 90-х ці мутки з укр та рос мовою..Тільки пішли внутрішні дрязги...А операція "Механічний апельсин", що була розроблена ще в 2008-му році на цьому саме і грунтувалася(1-ша частина--Кримський сценарій), читайте уважно..
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29.06.2022 14:44 Ответить
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе города Николаева на Украине. Об этом в среду, 29 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.

Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!

"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"

Вони ще й ***.уті на всю голову...
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29.06.2022 13:37 Ответить
коли наші дійсно будуть бамбіть бамбас а то 8 років вже вуха проїли щоб хоть обідно не було і народние республіки на своїй шкурі відчули як воно
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29.06.2022 13:13 Ответить
з радістю буду дивитись трупи кацапів коли війна буде на їхній территорії
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29.06.2022 13:16 Ответить
А у Вас є така впевненість??Доречі, Берлін, коли оточували, то пам'ятаєте, якою кількістю??7млн(!!!), а він в рази менше мацкви
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29.06.2022 14:41 Ответить
Не в языке честь и достоинство, а в поступках. И конченость не в нашей стране, а конченость в тех, кто пытается разделять по языку, вере, политических и жизненных взглядах...Это чисто свинособачья суть жизни и порядка.
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29.06.2022 14:43 Ответить
Та ми вже чуємо какая разніца більше 300 років! Може вже досить? Україні УКРАЇНСЬКА МОВА! Кому не подобається-- чумодан, вокзал, кацапстан!
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29.06.2022 20:42 Ответить
странно, а Ким говорил что не надо выезжать...**********
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29.06.2022 15:03 Ответить
де достойна відповідь по рашистській території ? А краще на упередження !
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29.06.2022 15:44 Ответить
Треба вже відповідати, тобто при першій можливості цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали кацапських, хоча б прикордонних, міст
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29.06.2022 17:13 Ответить
Не будуть ЗСУ обстрілювати репозиторію Рашки і це велика проблема, якщо воювати за правилами з терористами, які їх ігнорують, то перемога під сумнівом(
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29.06.2022 18:49 Ответить
Ze обещал Пу не стрелять по Мавзолею. Там труп чЛенина валяется в ящике...а это святыня у краснопузых Шариковых...
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15.08.2022 13:27 Ответить
 
 