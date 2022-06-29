Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 29 июня в 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.
Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
Пока известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по меньшей мере 10 ракет российские оккупанты выпустили через 30 минут по Николаеву.
По его словам, под завалами остаются до сих пор люди.
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На фото собственно вы и видите эти ракеты, которые пару часов назад сфотографировали украинцы и которые сейчас прилетели на танкостроительный завод во Львове.
не, кацапам они были нужнее, конечно....
В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.
передавали Путіну !!!!!
27 червня 2022 року, російські війська завдали удару ракетами X-22 по ТЦ «Амстор» у місті Кременчук (Полтавська область). Друга ракета майже поцілила у завод «Кредмаш»: вона впала на північно-східний край підприємства, зруйнувала один цех та теплиці,
Відстань між двома ударами становить майже кілометр. Попри твердження російської пропаганди про наявність третьої ракети, яка начебто мусила уразити залізничне депо поблизу з заводом та торговельним центром, жодних доказів її існування або удару по залізниці не помічено[19].
третя ракета взагалі очевидно впала десь на Курщині, звідки й стріляли
Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.
Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!
"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"
Вони ще й ***.уті на всю голову...