Президент Индонезии Видодо посетил Ирпень. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Индонезии Джоко Видодо посетил Ирпень (Киевская обл.).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере в среду.
"Сзади меня жилой комплекс "Липки" в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами увидел разрушения, нанесенные домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время".
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Вспомнил анекдот советской эры:
Встречаются директора двух мясокомбинатов, один спрашивает у коллеги:
- Послушай, почему твою колбасу покупают, а мою нет? Как ты ее делаешь?
- Да очень просто. Берем кишки, набиваем костной мукой, крахмалом, измельченными газетами, говном, добавляем немного мяса...
- А, так вы туда и мясо добавляете?
Но у кацапов много атомного оружия❗И тут нужно уметь сварить лягушку так, что бы она не выпрыгнула. 💥Спешить нельзя💥 Инкубационный период куринных яиц 21 день, если сделать теплей для ускорения то ничего не получится☝
Должен подточится авторитет юхла. Тогда наносится ряд военных поражений и на визги юхла о атомном ответе ему свои же по носу и щелкнут👍 Сам завалил, сам и расхлебуй. ***** ***