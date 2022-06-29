Президент Индонезии Видодо посетил Ирпень. ФОТО

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил Ирпень (Киевская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере в среду.

"Сзади меня жилой комплекс "Липки" в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами увидел разрушения, нанесенные домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время".

Читайте: Президент Индонезии Видодо едет в Киев