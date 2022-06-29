Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома "Антонов". ФОТО

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле и интересовался возможностями восстановления ГП "Антонов".

Об этом сообщил глава военной админстрации пгт Тарас Думенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал он.

Думенко отметил, что Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. А также поддерживает введение строжайших санкций против РФ и российских политиков.





