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Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома "Антонов". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле и интересовался возможностями восстановления ГП "Антонов".
Об этом сообщил глава военной админстрации пгт Тарас Думенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал он.
Думенко отметил, что Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. А также поддерживает введение строжайших санкций против РФ и российских политиков.
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Бренсон подумает, что тут все такие идиоты...(
Лучшие люди на стороне добра.
Міг би хоч пару байрактарів привезти)
И деньги никуда не пропадут, и будет первая ступень
для запуска его челноков.