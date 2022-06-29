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ГП "Антонов" (76) Гостомель (90) ГП Антонов (66) Бренсон (5)

Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома "Антонов". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле и интересовался возможностями восстановления ГП "Антонов".

Об этом сообщил глава военной админстрации пгт Тарас Думенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал он.

Думенко отметил, что Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. А также поддерживает введение строжайших санкций против РФ и российских политиков.

Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 01
Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 02
Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 03
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Топ комментарии
+27
арахамія приплевся-відчуває гешефт
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29.06.2022 14:09
+26
Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

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29.06.2022 14:14
+22
А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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29.06.2022 14:12
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арахамія приплевся-відчуває гешефт
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29.06.2022 14:09 Ответить
Що тільки дулю. Люди уміють гроші рахувати. Може зі світу по нитці і Мрію відновлять
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29.06.2022 14:12 Ответить
А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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29.06.2022 14:12 Ответить
А я і не впізнав з першого разу агрохімію. Шифрується...
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29.06.2022 14:19 Ответить
Як за**али наші селфушники, чортові популісти.
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29.06.2022 14:10 Ответить
Крутий чел
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29.06.2022 14:12 Ответить
И при этом реально МОЖЕТ сделать ...
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29.06.2022 15:08 Ответить
де міль'ярдери - там і хламідія
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29.06.2022 14:13 Ответить
Гамадрилу впору думать, - успеет ли он добежать до белорусской границы, а оно осваивать миллиарды собралось =) тут у него много конкурентов, - Беумная Дура и Подляк с Аферистовичем =) Они реально ничего не поняли. Тем хуже для них=)
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29.06.2022 14:24 Ответить
Что за придурок влез в камеру с закрученными плойкой усиками?
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29.06.2022 14:13 Ответить
Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

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29.06.2022 14:14 Ответить
детские годы ары https://ibb.co/JtD8dM0
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29.06.2022 14:35 Ответить
Не обійшлося без ворога Україні оббрехамії. позорисько!!, як ся абхазька с#ка піариться на смертях українців!
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29.06.2022 14:36 Ответить
Хламидия на чеку вдруг бабки с кармана выпадут
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29.06.2022 14:16 Ответить
і Хламідя тут як тут. поZорисько.
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29.06.2022 14:16 Ответить
Зелені хламідії чекають інвестиції з Заходу, а українські бізнесмени будуть інвестувати на Заході.
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29.06.2022 14:19 Ответить
Агрохимия продалжает позорить украинцев своим тупым зЕблом.
Бренсон подумает, что тут все такие идиоты...(
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29.06.2022 14:22 Ответить
Яким місцем це він українець?
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29.06.2022 14:26 Ответить
Takie ljudi xorosho znajut, izuhajut, kto est kto, i skem kakie dela mozno delat chtobi potom neapozoritsa, a takimi kak ZEkomanda...
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29.06.2022 14:29 Ответить
Алкоголік кине пити за 9 хвилин!
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29.06.2022 14:23 Ответить
ЦІКАВО, А БРЕНСОНУ СКАЗАЛИ ЩО СКОРІШ ЗА ВСЕ ПЕРЕД ЗНИЩЕННЯМ "МРІЮ" ЗАСТРАХУВАЛИ ?
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29.06.2022 14:27 Ответить
Агрохімія нажаль зараз представляє Україну як і всі олігофрени з Зе влади, отаке прокляття спіткало Україну у 2019 му.
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29.06.2022 14:30 Ответить
ару хамлию явно брат дерьмака подсунул, чтобы лично не светиться.
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29.06.2022 14:38 Ответить
Мужик
Лучшие люди на стороне добра.
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29.06.2022 14:38 Ответить
будь-ласка, заберіть Агрохімію під Лисічанськ. нехай його там прибьє шальною кулею.
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29.06.2022 14:42 Ответить
арахнида - тот ещё космонавт
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29.06.2022 14:43 Ответить
Дурахамии смотрю очень весело делать фоточки на фоне сгоревших самолётов и раздолбленных в хлам объектов? Он у нас весь в "делах" во время войны, всё миллиардеров окучивает? То бегал по ночным ресторанам с Абрамовичем (нашим) и коллегами Нарика, теперь вот поднялся на новый уровень афёр? Это рядом с ним в камуфляже случайно не Гусев, главный наш "оборонщик"? Как там с оборонкой у нас кстати или за поездочками и презентациями некогда? Ну и какая нам Европа с таким гавном?
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29.06.2022 14:43 Ответить
от як добре що боненевтік найвеличніший не дав дозволу вивезти Мрію в Люксембург і к@ц@пN її розхY%рили - тепер є де фотографуватися всім хто відвідує Гостомель
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29.06.2022 14:47 Ответить
Брэнсон, это интересно. Креативный чувак. Але пика арахаміі все зіпсувала
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29.06.2022 14:50 Ответить
Пора вже гроші брати за екскурсії. тим більше з таких людей)

Міг би хоч пару байрактарів привезти)
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29.06.2022 14:58 Ответить
А деньги , которые он думает вложить в ДП "Антонов" не считается ?
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29.06.2022 15:11 Ответить
Slava Velykoi Ukraine жги тварей с болот мацковии
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29.06.2022 15:24 Ответить
Яке ж цинічне це арахамійо! Через таких таких, як він, рашисти швидко добрались до Гостомеля. А чи не через арахамій ми втратили найунікальніший літак? Воно ще й скалить зуби, мерзота!
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29.06.2022 15:55 Ответить
Стивен Сигал с деньгами.
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29.06.2022 16:14 Ответить
Так нащо приїздив ? щоби що ?
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29.06.2022 16:16 Ответить
Агрохімія і тут зі своїм горщиком.
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29.06.2022 16:26 Ответить
Бренсона подключить к постройке второй "Мрии".
И деньги никуда не пропадут, и будет первая ступень
для запуска его челноков.
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29.06.2022 20:26 Ответить
 
 