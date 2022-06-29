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Двое глав громад Херсонщины Бабич и Самойленко освобождены из плена оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированной Херсонской области из плена захватчиков освободили двух председателей местных громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации городов Украины.

"28 июня освободили из плена Голопристанского городского голову Александра Бабича и Станиславского сельского голову Ивана Самойленко из Херсонской области", - говорится в сообщении.

Оккупанты похитили Бабича в конце марта – отказывался сотрудничать с российскими захватчиками. Иван Самойленко был похищен в июне во время выезда коммунальщиков на аварийный участок для ремонта электрической сети.

На сегодняшний день еще 4 городских головы остаются в плену оккупантов, их судьба неизвестна.

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Двое глав громад Херсонщины Бабич и Самойленко освобождены из плена оккупантов 01
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Сподіваюсь малорос пілотів віддав.
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29.06.2022 14:18 Ответить
Ну що ж ви відразу… Обидва гідні бути на свободі.
Іх не обміняли, їх звільнили самі окупанти.
Н
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29.06.2022 23:16 Ответить
 
 