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Враг снова нанес ракетный удар по Днепру. Пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

29 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Враг снова нанес ракетный удар по Днепру. Пострадавших нет, - ГСЧС 01

"Агрессор ракетой ударил по окраине Днепра. На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. В результате прилета никто из людей не пострадал. Пламя уже погасили. Рядом спасатели нашли безопасные обломки от ракеты", - говорится в отчете ГСЧС.

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тварюки !
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29.06.2022 14:26 Ответить
это вообще нормально? 3 тысячи ракет скидывать на голову людям?
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29.06.2022 14:29 Ответить
наносите в ответ
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29.06.2022 14:31 Ответить
Очень громко прилетело, родные говорят
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29.06.2022 14:32 Ответить
А сирени не було
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29.06.2022 14:51 Ответить
Це утром було.
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29.06.2022 16:17 Ответить
~9:54 - взрыв
9:57 - сирена
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29.06.2022 16:29 Ответить
 
 