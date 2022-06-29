Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Они создали ряд фейковых сайтов, имитирующих официальные правительственные страницы Украины и ЕС. Но собирали через них данные о банковских картах граждан, с которых потом снимали деньги.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства, которые распределяли между собой", – говорится в сообщении.
Мошенники обманули около 5 тыс. человек на 100 млн грн.
Правоохранители провели обыски дома у девяти мошенников. Работа фальшивых сайтов заблокирована. Следователи разыскивают всех участников схемы и предпринимают действия по аресту средств на их банковских счетах.
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Не, понял, а разве у нас кроме Дии в е-пидтрымке еще кто-то подает на пропитание? Ну это совсем лошарой нада быть шоб гуглить финансовую помощь в интернете