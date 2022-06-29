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мошенничество (1129) помощь (6150) Офис Генпрокурора (2044)

Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Они создали ряд фейковых сайтов, имитирующих официальные правительственные страницы Украины и ЕС. Но собирали через них данные о банковских картах граждан, с которых потом снимали деньги.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства, которые распределяли между собой", – говорится в сообщении.

Мошенники обманули около 5 тыс. человек на 100 млн грн.

Смотрите: Хотел захватить Запорожскую область. Боевик "ДНР" осужден на 15 лет лишения свободы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители провели обыски дома у девяти мошенников. Работа фальшивых сайтов заблокирована. Следователи разыскивают всех участников схемы и предпринимают действия по аресту средств на их банковских счетах.

Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 01
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 02
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 03
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 04
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Топ комментарии
+8
Чергові мерзенні покиьдки...
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29.06.2022 15:00
+6
Не пишут главного. С какого периоду действовал "центр"? Если бабушки и дедушки его легко находили на протяжении месяцев 3-х, возникает вопрос-а что делали кибермилицирнеры? Ждали пока сумм перевалит за 100 лямов? Или что другое делали?
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29.06.2022 15:06
+3
Хотя с другой стороны откуда у обманутых граждан было 100 миллионов гривен? даже если разделить на 5000 то в среднем это 20 к. обоя рябое кароче, имхо. У кого-то банально жрать нечего, а эти на халяву повелись.
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29.06.2022 15:05
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29.06.2022 14:59 Ответить
Чергові мерзенні покиьдки...
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29.06.2022 15:00 Ответить
Хотя с другой стороны откуда у обманутых граждан было 100 миллионов гривен? даже если разделить на 5000 то в среднем это 20 к. обоя рябое кароче, имхо. У кого-то банально жрать нечего, а эти на халяву повелись.
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29.06.2022 15:05 Ответить
Речь идет о гражданах ЕС.
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29.06.2022 15:36 Ответить
Граждане ЕС получали выплаты на украинских урядовых сайтах? тебе что солнышком голову напекло?
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29.06.2022 15:44 Ответить
на карточке может быть 20к. у кого меньше у кого больше, кто-то не сразу заметил, все бывает. номера утекли и привет. а то, что на "халяву" ведутся это следствие "работы" государства как такового (от и до). к примеру, та же "ковид тысяча" - кто успел забрать, тот успел, а кто нет - пошел нафиг, "халява" кончилась без объяснений и даже без минимальных обещаний, типа, после войны (или что все автоматически пошло на войну). хотя вроде как равенство перед законом и т.п. должно бы быть как основа.
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29.06.2022 19:33 Ответить
під виглядом
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29.06.2022 15:04 Ответить
наконец-то!!
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29.06.2022 15:04 Ответить
Не пишут главного. С какого периоду действовал "центр"? Если бабушки и дедушки его легко находили на протяжении месяцев 3-х, возникает вопрос-а что делали кибермилицирнеры? Ждали пока сумм перевалит за 100 лямов? Или что другое делали?
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29.06.2022 15:06 Ответить
які імітували офіційні урядові сторінки України та ЄС

Не, понял, а разве у нас кроме Дии в е-пидтрымке еще кто-то подает на пропитание? Ну это совсем лошарой нада быть шоб гуглить финансовую помощь в интернете

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29.06.2022 15:09 Ответить
поляки точно делали сайты-визитки для беженцев, может еще где было, так что там все продуманно. ну и после скоммуниздывания бабла наверное тяжело было с отечественными банками договориться, особенно заграницей.
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29.06.2022 19:38 Ответить
не ту фоты. на правильных они должны были воляться в обоссаных штанах возле кирпичной стены
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29.06.2022 15:07 Ответить
я бачив подібні об"яви ще до війни. тобто у нашої кіберполіції пішло мінімум 5 місяців, щоб "розкрити" злочинців, сайт яких видавали різні рекламні блоки
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29.06.2022 15:10 Ответить
На передок їх в одних трусах
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29.06.2022 15:31 Ответить
Усі подібні злочини у військовий час вимагають жорсткого і справедливого покарання, наприклад від 15 до пожиттєвого ув'язнення і автоматично іншим піде на користь
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29.06.2022 16:37 Ответить
Та хто ж там сьогодні заголовки пише - "під видом"? Під виглядом, вашу маму, пане гугл Перекладач. От чесно, модер, поскаржусь на тебе Бутусову - нахєр сраним віником з редакції
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29.06.2022 17:23 Ответить
 
 