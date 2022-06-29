Оккупанты продолжают наносить удары по Орехову и Гуляйполю, - Запорожская ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 19 сообщений о совершении военнослужащими России вооруженных преступлений против мирного населения. Заявители сообщают о последствиях обстрелов по жилым домам в населенных пунктах Ореховской и Гуляйпольской территориальных громад, произошедших в разные периоды войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"В очередной раз представители армии РФ попали по Гуляйполю. Вражеские ракетные удары нанесены по частным домам, в которых сильно повреждено шиферное перекрытие, повреждены стены и разрушены окна. Также снаряды прилетели в одно из местных учебных заведений. От попадания ракеты произошло возгорание крыши помещения, в результате чего повреждено имущество на верхних этажах лицея.

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Значительные разрушения прошедших суток потерпели и дома ореховцев. В домах разбиты крыши, деформированы фасады и окна. Кроме самих жилых помещений значительные повреждения получили и придомовые территории. От разрыва ракет остались оборванными провода электросетей, повреждены дворы и ограждения, запаркованы автомобили", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате артиллерийских обстрелов по Орехову раненых граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"Также за прошедшие сутки зафиксировано четыре сообщения от жителей села Преображенка Пологовского района относительно разрушенных квартир, жилых домов, а также всего имущества, которое было в домах сельчан", - добавили в ОВА.

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