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Раненым украинским защитникам нужны раскладушки, а врачам - медицинская одежда, - волонтер Воронкова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Воронкова просит помощи для врачей и раненых украинских защитников.

Об этом она пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из-за большого количества операций медицинская одежда быстро портится, поэтому врачам нужны медицинские костюмы мужские р.48-56 и медицинские костюмы женские р. 40-52 и колпачки (шапочки). Ткань хлопок! Стоимость такого костюма от 600 до 1000 грн.

В то же время, для раненых украинских защитников нужны раскладушки.

"Одна такая вместе с матрасом стоит от 1700 до 2500 гривен. Нужно много, больше 150 шт. Просим вашей помощи или средствами на закупку или кто может подарить на фронт такие раскладушки (можно подержанные) - будем очень благодарны за помощь!" – отметила Воронкова.

Также читайте: Украине нужно больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО

Желающие могут помочь, привезти костюмы и раскладушки, или же помочь связям с производителями для снижения стоимости. Также можно помочь денежными средствами.

Отправить новой почтой: Киев НП№20, 0503326601, ОО "Волонтерська Сотня Доброволя".

Привезти можно по адресу: г.Киев, Лабораторный переулок, 26. Около 2 КПП Главного Военного Госпиталя

Реквизиты:

ПриватБанк, Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривна

BENEFICIARY: VORONKOVA NATALIIA

EUR CARD/ACCOUNT: 5168 7450 3123 4310

IBAN: UA983052990000026204686615704

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

USD CARD/ACCOUNT: 5168 7450 2156 3280

IBAN: UA503052990262086400928807315

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

КАРТКА ПАЛИВО

ПриватБанк Воронкова Наталія

4731 2196 4087 3521

PayPal: [email protected]

Также читайте: Украине нужно больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО

Раненым украинским защитникам нужны раскладушки, а врачам - медицинская одежда, - волонтер Воронкова 01
Раненым украинским защитникам нужны раскладушки, а врачам - медицинская одежда, - волонтер Воронкова 02
Раненым украинским защитникам нужны раскладушки, а врачам - медицинская одежда, - волонтер Воронкова 03
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Топ комментарии
+18
А де Ляшко, де генерал медичних війск і за що вона отримала очередне звання від стидно казати головнокомандуючего де нарешщті сам він ! бо коли вони піаряться в них все е і все під контролем а начальника госпиталю в Запоріжжі звільнили бо сам через волонтерів решав проблеми госпіталю .Де вони ? чому в бункері, а не серед поранених в лікарні святкуют очередне звання ! Ганьба бо начасі і зараз піднімайте всі ваши сраки і їдте в госпіталі одягати врачей і турбуватись про ранених
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29.06.2022 16:52
+13
Після трьох років будівництва, в цій країні е хоч що не будь, щоб не було терміново потрібно нашій армії?
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29.06.2022 17:11
+7
Обухівська "картонажка" пропонує гофроліжка https://www.facebook.com/KyivCPM/

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29.06.2022 16:37
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ta joperesete tak e zhe medicinska gumdapomoga....gde vse to dabro ? apjatj na skladah torgujut ?
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29.06.2022 16:06 Ответить
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29.06.2022 16:10 Ответить
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29.06.2022 16:22 Ответить
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29.06.2022 16:23 Ответить
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29.06.2022 16:30 Ответить
Обухівська "картонажка" пропонує гофроліжка https://www.facebook.com/KyivCPM/

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29.06.2022 16:37 Ответить
Штуки ніби хороші,а як стосовно реклами або просування цих ліжок серед волонтерів і медиків,є якась інформація?
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29.06.2022 18:04 Ответить
людям з ампутаціями на цьому важко буде, немає опори де сісти, чи одною рукою вчитися щоб підвестися! Там має бути функціональне ліжко, а його ціна від 16000 тис.
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29.06.2022 19:30 Ответить
Не всім, але людям з травмами верхніх кінцівок, можливо, ці ліжка підійдуть?
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29.06.2022 19:43 Ответить
Не безпілотники
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29.06.2022 16:50 Ответить
+
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29.06.2022 16:51 Ответить
А де Ляшко, де генерал медичних війск і за що вона отримала очередне звання від стидно казати головнокомандуючего де нарешщті сам він ! бо коли вони піаряться в них все е і все під контролем а начальника госпиталю в Запоріжжі звільнили бо сам через волонтерів решав проблеми госпіталю .Де вони ? чому в бункері, а не серед поранених в лікарні святкуют очередне звання ! Ганьба бо начасі і зараз піднімайте всі ваши сраки і їдте в госпіталі одягати врачей і турбуватись про ранених
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29.06.2022 16:52 Ответить
Згодна на 100 %
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29.06.2022 18:51 Ответить
+
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29.06.2022 17:04 Ответить
Після трьох років будівництва, в цій країні е хоч що не будь, щоб не було терміново потрібно нашій армії?
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29.06.2022 17:11 Ответить
Можливо варто звернутися до Притулки ?
Як варіант...
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29.06.2022 18:04 Ответить
Притула, наскільки розумію, займається фронтом. Як киянка, не бачу причин, чого це місто Київ чи його мешканці не здатні самостійно вдягнути лікарів та знайти додаткові ліжка для поранених.
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29.06.2022 20:24 Ответить
Кличко повинен відреагувати, бо це нащі вояки, а зараз війна з агресором.
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30.06.2022 01:31 Ответить
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29.06.2022 18:54 Ответить
Це пи..дець! Знову все розкрали! Як ви сранні корупцвонери дістали, на це ж дивитися неможливо! Знущання якесь!
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29.06.2022 19:26 Ответить
Я пам'ятаю ці срані ліжка, які прогинаються від твоєї маси, після свої операції, це біль неймовірна на такому лежати! Щоб ви су...к.и самі на току поспали! Хто вкрав гроші на це! А те що вкрпли сумніву в мене немає!
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29.06.2022 19:36 Ответить
PZDC якийсь - як гарно в нас фінансувалась армія і військова медицина
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30.06.2022 01:29 Ответить
Де наші мілярдери?

Донат пішов.
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01.07.2022 23:33 Ответить
 
 