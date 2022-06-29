Раненым украинским защитникам нужны раскладушки, а врачам - медицинская одежда, - волонтер Воронкова. ФОТО

Волонтер Наталья Воронкова просит помощи для врачей и раненых украинских защитников.

Об этом она пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из-за большого количества операций медицинская одежда быстро портится, поэтому врачам нужны медицинские костюмы мужские р.48-56 и медицинские костюмы женские р. 40-52 и колпачки (шапочки). Ткань хлопок! Стоимость такого костюма от 600 до 1000 грн.

В то же время, для раненых украинских защитников нужны раскладушки.

"Одна такая вместе с матрасом стоит от 1700 до 2500 гривен. Нужно много, больше 150 шт. Просим вашей помощи или средствами на закупку или кто может подарить на фронт такие раскладушки (можно подержанные) - будем очень благодарны за помощь!" – отметила Воронкова.

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Желающие могут помочь, привезти костюмы и раскладушки, или же помочь связям с производителями для снижения стоимости. Также можно помочь денежными средствами.

Отправить новой почтой: Киев НП№20, 0503326601, ОО "Волонтерська Сотня Доброволя".

Привезти можно по адресу: г.Киев, Лабораторный переулок, 26. Около 2 КПП Главного Военного Госпиталя

Реквизиты:



ПриватБанк, Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривна

BENEFICIARY: VORONKOVA NATALIIA

EUR CARD/ACCOUNT: 5168 7450 3123 4310

IBAN: UA983052990000026204686615704

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

USD CARD/ACCOUNT: 5168 7450 2156 3280

IBAN: UA503052990262086400928807315

Bank SWIFT-Code: PBANUA2X

КАРТКА ПАЛИВО

ПриватБанк Воронкова Наталія

4731 2196 4087 3521

PayPal: [email protected]

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