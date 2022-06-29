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взятка (5958) Молдова (1685) СБУ (18690) таможня (1917)

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчины должны были перейти границу в Винницкой области за пределами пунктов пропуска. Таможенника взяли с поличным во время получения средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

По данным следователей, таможенник действовал в составе преступной группы. Сейчас следователи устанавливают других участников.

Таможенника задержали. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – "незаконная переправка через границу". Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 01

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 02

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 03

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 04
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Топ комментарии
+11
за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
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29.06.2022 16:45
+5
Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
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29.06.2022 16:45
+4
Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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29.06.2022 16:29
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Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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29.06.2022 16:29 Ответить
митники, менты предатели были и есть приспособленцы
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29.06.2022 16:32 Ответить
они свои ксивы до сих пор на принтере печатают???
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29.06.2022 16:34 Ответить
по законам военного времени расстрелять а не играться с ними они обнаглели дальше некуда одного в расход остальные призадумаются
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29.06.2022 16:39 Ответить
за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
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29.06.2022 16:45 Ответить
Одна вже хотіла "розстрєлівать" за "дезертирство"! Ти краще спитай військових що вони про це думають - чи потрібні на фронті не мотивовані силком притягнуті воїни чи ні?
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29.06.2022 17:47 Ответить
Аааа, Цензор, сначала забыли замазать лица, а я успел увидеть, еще удивился думаю ну пошла жара на коррупционеров уже лица выкладуют
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29.06.2022 16:43 Ответить
Так )Я теж спочатку був у шоці)
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29.06.2022 16:47 Ответить
на передок ******!!
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29.06.2022 16:45 Ответить
ЗСУ та фронт-у нас що,на одному рівні з в'язницею?
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29.06.2022 16:46 Ответить
Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
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29.06.2022 16:45 Ответить
Выпускать нужно за бабки тех кто не хочет воевать. Пусть такса будет 10 тысяч долларов, но что бы эти деньги шли на армию
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29.06.2022 16:53 Ответить
Тобто багаті на Мальдіви, а бідні в расход?
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29.06.2022 18:14 Ответить
кто на что учился) или наворовался. война все спишет...
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29.06.2022 19:30 Ответить
Конкурирующая организация
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29.06.2022 16:55 Ответить
Це просто жах як знущатися наж Конституцією та невипускають чоловіків.
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29.06.2022 21:31 Ответить
 
 