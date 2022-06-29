7 591 20
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Двое участников преступной группы были задержаны при получении $16 тыс. за то, чтобы переправить через границу двух украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщников зажержали в Могилев-Подольском. Еще одного организатора незаконной переправки мужчин собираются задержать в Киеве.
Задержанных отправили за решетку. Им собираются сообщить о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Топ комментарии
+10 Oleksii Sulyma
показать весь комментарий29.06.2022 16:55
+9 rock-n-roll
показать весь комментарий29.06.2022 17:15
+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.06.2022 16:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не треба нікого утримувати насильно в країні.
І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
Всратослав Довбославович Барабуля @Aizek01625936
Не відкриють кордони - занадто великі відкати від незаконного пересічення кордону летять на Київ. Тому...