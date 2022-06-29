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граница (4742) Молдова (1685) СБУ (18690)

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Двое участников преступной группы были задержаны при получении $16 тыс. за то, чтобы переправить через границу двух украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщников зажержали в Могилев-Подольском. Еще одного организатора незаконной переправки мужчин собираются задержать в Киеве.

Задержанных отправили за решетку. Им собираются сообщить о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Также смотрите: В ГПСУ назвали условия пропуска через границу мужчин, перевозящих гуманитарные грузы. ВИДЕО

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 01
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 02
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 03
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 04
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Топ комментарии
+10
Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
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29.06.2022 16:55
+9
Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
Не треба нікого утримувати насильно в країні.
І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
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29.06.2022 17:15
+6
Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
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29.06.2022 16:40
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Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
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29.06.2022 16:40 Ответить
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29.06.2022 16:42 Ответить
не тим СБУ займається, ой не тим...
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29.06.2022 16:43 Ответить
Плакали, ревіли, але все ж вимушено прикрили.
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29.06.2022 16:43 Ответить
А СБУ Не хоче перекрити канал на Одещині, в котрому задіяні самі же СБУшники котрі віджимають бензин і продають йго по 50гр. Бочечка в день.
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29.06.2022 16:44 Ответить
Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
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29.06.2022 16:55 Ответить
Стесняюсь спросить: А погранслужба у нас для чего? Если на границе преступников ловит СБУ, так может погранцов на фронт? Их у нас, на секундочку, 53 000 чел.
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29.06.2022 17:14 Ответить
Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
Не треба нікого утримувати насильно в країні.
І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
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29.06.2022 17:15 Ответить
Це те, чим потрібно спецслужбам займатись під час війни. Служба Бабла України
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29.06.2022 17:18 Ответить
Раби ******
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29.06.2022 17:40 Ответить
Поляки кажуть, що до них після 24 лютого заїхало 300 тисяч чоловіків . Хто їх пропустив не така вже і загадка.
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29.06.2022 18:03 Ответить
Все ж переважна більшість серед випадків, котрі я особисто знаю - це законний виїзд чоловіків. Інваліди, літні люди старше 60. Один лише поїхав за хабар, але і в того був так званий білий білет. Його фірма евакуювала на Закарпаття з міста, де йшли бої. Там місцева тероборона з патрульними йому сказала: "Або їдь звідси куди собі хочеш, або медкомісію в воєнкоматі у нас проходять навіть безногі". Він і виїхав (за хабар).
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29.06.2022 18:49 Ответить
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.

https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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29.06.2022 18:20 Ответить
що?!! невже більше квартал-95 з гастролями по Європі не буде їздити? як "шкода"!!!
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29.06.2022 18:43 Ответить
Це конкуруюча фірма була?

Всратослав Довбославович Барабуля @Aizek01625936

Не відкриють кордони - занадто великі відкати від незаконного пересічення кордону летять на Київ. Тому...
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29.06.2022 19:34 Ответить
Знову причепилися до чоловіків і тримають їх за бидло. Скасуйте свої незаконні заборони на виїзд чоловіків! Годі мучити людей!
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29.06.2022 20:53 Ответить
Особенно в 90 гг многие не служили, учились на дневном, военной кафедры не было. Потом не вызывали итд. Сегодня они балласт, погибнут за 3 дня. И присяга за 3-7 дней учебки, это преступление. Пусть лучше налоги платят работая.
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29.06.2022 21:27 Ответить
 
 