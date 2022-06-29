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Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Спасатели продолжают разбор завалов ТРЦ "Амстор", в который попала российская ракета 27 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. К работам привлечены 349 человек и 50 единиц техники, из них от ГСЧС 152 человека и 32 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.

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Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 01
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 02
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 03
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 04
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 05
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Топ комментарии
+23
Побывал на территории "Амстор" после удара ракетой, первая упала прямо на здание торгового центра. Торговый центр работал, был очень популярен и многолюдный. Много у кого знакомые и родственники были в нём на момент удара. Зрелище удручающее, сплошные руины. Затем заехал на территорию озера, там красивая и популярная зона отдыха, городской парк. Рядом за высоким забором на территории Дормаша упала вторая ракета. Спасло людей, то что это место гораздо выше парковой зоны и находится за бетонным забором, который весь в сквозных трещинах. Иначе бы жертвы были и тут. Твари били среди бела дня в момент когда было многолюдно. Рядом создали алею памяти, люди несут цветы, многие стоят в слезах и плаче.
Будьте прокляты исполнители преступных приказов фашиста путлера, вас вычислили, места в бункере для вас нет, кровная месть и лютая смерть вас не минует.
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29.06.2022 17:42
+12
Від цього всього, що каZZапсіни творять - не відмиються ніколи, абсолютно ніколи.
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29.06.2022 17:39
+9
Прийде час і будемо жарити на вогні какцабів.
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29.06.2022 17:37
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Прийде час і будемо жарити на вогні какцабів.
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29.06.2022 17:37 Ответить
Від цього всього, що каZZапсіни творять - не відмиються ніколи, абсолютно ніколи.
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29.06.2022 17:39 Ответить
Побывал на территории "Амстор" после удара ракетой, первая упала прямо на здание торгового центра. Торговый центр работал, был очень популярен и многолюдный. Много у кого знакомые и родственники были в нём на момент удара. Зрелище удручающее, сплошные руины. Затем заехал на территорию озера, там красивая и популярная зона отдыха, городской парк. Рядом за высоким забором на территории Дормаша упала вторая ракета. Спасло людей, то что это место гораздо выше парковой зоны и находится за бетонным забором, который весь в сквозных трещинах. Иначе бы жертвы были и тут. Твари били среди бела дня в момент когда было многолюдно. Рядом создали алею памяти, люди несут цветы, многие стоят в слезах и плаче.
Будьте прокляты исполнители преступных приказов фашиста путлера, вас вычислили, места в бункере для вас нет, кровная месть и лютая смерть вас не минует.
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29.06.2022 17:42 Ответить
треба казати точнішу інфу, ракета впала 20 метрів від будівлі!
відео ями від удару вже демонстрували!
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29.06.2022 22:55 Ответить
ця миска,так розумію,побратим того півника з Бородянки
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29.06.2022 17:56 Ответить
Може статись що не всіх знайдуть.
Зниклих більше...
Шкода людей.
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29.06.2022 18:01 Ответить
Будь проклята на віки віків вся параша і її бидломаса !!!
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29.06.2022 18:08 Ответить
Там в ракети БЧ одна тона.

Це щоб було розуміння що знову будуть просто зниклі безвісті.
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29.06.2022 18:22 Ответить
Кацапи не люди - це дикі , криваві тварюки ,для яких немає нічого святого в цьому житті , тому вся кацапня підлягає повному знищенню
тому що , не існує ,, не таких руських"😠‼️
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29.06.2022 19:00 Ответить
Лише уявляю як важко їм працювати в таку спеку
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29.06.2022 19:09 Ответить
Пора создавать секретную службу преследования и уничтожения тех русских, кто отдал приказы на удары по гражданским целям в Украине, причем уничтожать необходимо также семьи террористов. Уверен, на это благое дело будут готовы скинуться миллионы украинцев.
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29.06.2022 21:50 Ответить
Украинский Моссад
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29.06.2022 23:31 Ответить
 
 