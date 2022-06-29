Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Правоохранители задержали в Николаеве командира автомобильной роты одной из воинских частей ВС Украины по фактам вымогательства и получения средств от подчиненного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
"По данным следствия, подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное "вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление освобождений от службы", - говорится в сообщении.
29 июня при получении части премиальных средств на сумму 15 тыс. грн, командира задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Держава ніфіга не дає. Скидають волонтерам щоб ті купували.
Таких гнид треба знищувати безжально бо вони гірші ніж русня, які наші вороги за визначенням.