Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТО

Правоохранители задержали в Николаеве командира автомобильной роты одной из воинских частей ВС Украины по фактам вымогательства и получения средств от подчиненного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"По данным следствия, подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное "вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление освобождений от службы", - говорится в сообщении.

29 июня при получении части премиальных средств на сумму 15 тыс. грн, командира задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.