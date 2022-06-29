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Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Правоохранители задержали в Николаеве командира автомобильной роты одной из воинских частей ВС Украины по фактам вымогательства и получения средств от подчиненного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 01

"По данным следствия, подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное "вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление освобождений от службы", - говорится в сообщении.

Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 02

29 июня при получении части премиальных средств на сумму 15 тыс. грн, командира задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.

Также смотрите: СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин. ФОТО

Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 03

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
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Топ комментарии
+19
Хотел долю с мутных дел по топливу?
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29.06.2022 17:53
+12
Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
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29.06.2022 18:05
+9
В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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29.06.2022 18:08
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Хотел долю с мутных дел по топливу?
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29.06.2022 17:53 Ответить
Ротний - підполковник?!
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29.06.2022 17:57 Ответить
В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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29.06.2022 18:08 Ответить
РОТНЫЙ - ПОДПОЛКОВНИК ??? Какаю чушь пишут Бутусовские ЩЕЛКОПЕРЫ !!!
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30.06.2022 00:31 Ответить
Может, у него просто бескорыстная любовь к деньгам?
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29.06.2022 18:01 Ответить
Жадность фраера сгубила. Не, ну если боец был сыном миллионера, то тоже многовато брать каждый месяц столько бабла.. Ну а теперь государство обеспесит ему паечку баланды и коечку в петушинном углу.
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29.06.2022 18:02 Ответить
Але вони все купують за власний рахунок. Так що грошей насправді обмаль.
Держава ніфіга не дає. Скидають волонтерам щоб ті купували.
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29.06.2022 18:10 Ответить
Держава дае все необхідне но е но і хлопці половину зп витрачають на себе щоб бути мобільнишим + волонтерам чоб привезли на нулевку. І це факт.
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29.06.2022 18:40 Ответить
100к це тільки за нуль і 1 лінію
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29.06.2022 18:17 Ответить
Солдатам? НЕ на передовій? - Це військова частина В Миколаєві авторота. Які 100 тис?
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29.06.2022 20:09 Ответить
Он откупится
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29.06.2022 21:07 Ответить
А перевірити діяльність цього "підлеглого" бажання немає?
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29.06.2022 18:03 Ответить
гамно
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29.06.2022 18:03 Ответить
Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
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29.06.2022 18:05 Ответить
А влада всі 30 років цьому сприяла. І сприяє.
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29.06.2022 20:10 Ответить
А звідки той подчіньонний мав брати гроші?
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29.06.2022 18:07 Ответить
ничего не понятно. одни повестками пугают, другие увольнением из армии.
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29.06.2022 18:13 Ответить
В тексте речь про предоставление увольнений.
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29.06.2022 18:35 Ответить
какой грамотей надписи писал на жилетах этих прокурорских спецов?
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29.06.2022 18:20 Ответить
Таких треба ставити замість опудал для снайперів
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29.06.2022 18:26 Ответить
В українських реаліях під час війни таки потрібна хунта: патріотичні військові що беруть на себе усю повноту влади і відповідальності. І жорсткі заходи щодо усієї шолупоні типу опзжоперів,шаройобів, рюзьгєлюбителів та колаборантів, а також мародерів та корупціонерів: РОЗСТРІЛ, пожиттєва тюрма із конфіскацією на потреби оборони усього що є у власності гниди(та в афільованих із ним осіб). Бо інакше щури множаться навіть коли на фронті гинуть найкращі сини і доньки України, а в наших містах і селах гинуть діти, старенькі -просто мирні жителі..😡 А цим щурам - самий час відгризти собі побільший шматок бабла на людському горі!
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29.06.2022 18:34 Ответить
Кинул бойца в список,что тот откомандирован на ноль...тот в Николаеве дома,половину откашляй)))Как вариант...или соляра.Вот глянул на тип офицера,низкий коренастый с пузиком...вангую комплекс наполеона,типичное хамло хапуга,дорвалось......У самого зп за глаза,народ выживает а оно мало......Если не откупиться,то всё изьять и купить Николаевцам мин.воды!!!
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29.06.2022 18:37 Ответить
Можна подумати, шо там такий один бик... а керівництво звичайно не в курсі, і помохає йому пальчиком суворо, щоб так більше не робив
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29.06.2022 18:54 Ответить
Подполковник від солдата? Що за маячня???
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29.06.2022 18:55 Ответить
Шантажував, може погрожував , що на передову відправить - посприяє. А солдат - трусло, платив щомісяця. Чи таки відразу здав?
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29.06.2022 20:13 Ответить
Чому трусло,якщо здав хабарника,він же не один,інші просто віддавали мовчки.
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29.06.2022 21:08 Ответить
Чергова ублюдіна...
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29.06.2022 19:59 Ответить
Мутная история...
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29.06.2022 21:09 Ответить
судьи таких любят ...
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29.06.2022 21:36 Ответить
Ненажерлива ****. Чому у нас немає смертної кари під час війни?
Таких гнид треба знищувати безжально бо вони гірші ніж русня, які наші вороги за визначенням.
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29.06.2022 21:49 Ответить
 
 