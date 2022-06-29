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Киев стал городом-побратимом Мадрида, - Кличко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда подписали соглашение о побратимстве двух городов.

Об этом сообщил мэр столицы, находящийся в Мадриде и участвующий в работе саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Киев стал городом-побратимом Мадрида, - Кличко 01

"Сегодня с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейда был подписан Меморандум о побратимстве наших городов. Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева. Это историческое событие для наших городов, и произошло оно во время исторического саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде", - рассказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что при подписании соглашения было запланировано несколько совместных проектов Киева и Мадрида.

"Я благодарю наших западных партнеров, наших испанских партнеров за поддержку Украины в это критическое для нее время. И, убежден, наше сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для наших столиц. Сегодня Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине. Обсудили мы и многие проекты, которые планируем совместно воплотить в украинской и испанской столицах", - подытожил Кличко.

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Киев стал городом-побратимом Мадрида, - Кличко 02
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Топ комментарии
+9
Мне очень понравилось, что на одном из снарядов, из военной помощи Испании стоит подпись королевы Испании : Letizia.
Так кацапов еще не опускали.
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29.06.2022 18:12
+6
Клички выглядят на фото ****** гигантами)
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29.06.2022 18:04
+5
.......если на табуретку встанет под петлёй.......
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29.06.2022 18:14
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Клички выглядят на фото ****** гигантами)
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29.06.2022 18:04 Ответить
так вони ж (брати) по два метри
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29.06.2022 18:25 Ответить
Кроме холопов границу Украины пересекать людям но проблем❓
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29.06.2022 18:34 Ответить
І що? Якщо великий до неба, але...
Ви щось чули на кшталт "смотрящєго" від мера Мадриду, ні?
А ось комарницький, кажуть, саме там і Віталька туди чкурнув. Співпадіння?
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29.06.2022 19:57 Ответить
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29.06.2022 18:05 Ответить
.......фото могли бы снять и с другого ракурса.........
......как то не очень пропорционально получилось....
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29.06.2022 18:06 Ответить
Такого ж зросту і наш Зе.
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29.06.2022 18:08 Ответить
.......если на табуретку встанет под петлёй.......
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29.06.2022 18:14 Ответить
Брати - рами по два метри. Фотограф мав на підлозі лежати.
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29.06.2022 18:26 Ответить
......может и на полу...... а то выглядит, как будто Клички в начальную школу приехали.....
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29.06.2022 18:45 Ответить
Мне очень понравилось, что на одном из снарядов, из военной помощи Испании стоит подпись королевы Испании : Letizia.
Так кацапов еще не опускали.
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29.06.2022 18:12 Ответить
Друга фотка:
- Розумієте, що ми розраховуємо на вашу підтримку
- Га-разд... Як... Я 45 кг, а ви 2 центнера...
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29.06.2022 18:22 Ответить
шо за школьнік ботан поруч з Кличком
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29.06.2022 18:23 Ответить
А братья ему и говорят : " Ну что , побратаемся , Хосе ? "
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29.06.2022 18:24 Ответить
Гулливер в стране лилипутов!
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29.06.2022 18:34 Ответить
Неужели метро Киева станет интуитивно понятным, информативно доступным жителям и гостям Киева (сегодня метро даже не указывает, какие входы-выходы открыты для пассажиров - зачем- будем путать своих и «диверсантов», пусть побегают? Неужели прогонят торговок из подземных переходов (пассажирам и пешеходам остаётся всего лишь полтора метра прохода в полумраке)? Исчезнут маршрутки типа «скотовоз» (за которые владельцы маршрутов каждый месяц вносят «мзду» в карманы чиновников КГГА) и их место займут нормальные автобусы?
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29.06.2022 18:38 Ответить
Твій спіч , на мій погляд , заказний !
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29.06.2022 18:44 Ответить
Це питання до смотрящєго дені комарницького, він як раз у Іспанщині тероборонить.
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29.06.2022 19:54 Ответить
Нормальне і зрозуміле метро. Не сци. Знайомі з багатьох країн взагалі не мали проблем доїхати з точки а в точку б.
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29.06.2022 21:14 Ответить
Если поднять голову там на табличках есть надписи в какую сторону выход а куда вход. В Париже вообще хрен просцышь куда бежать, в Нью-Йорке тоже катакомбы. Вот насчет скотовозов это да.
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29.06.2022 22:13 Ответить
эээ, а почему не Лондон? Сами взяли и порешали, никого не спросив? Браво
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29.06.2022 18:40 Ответить
Ага , вас не спитали
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29.06.2022 18:45 Ответить
Фото з братами - Кличками і мером Мадріда Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою , дуже класне 👍🏼👍🏼👍🏼😏
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29.06.2022 18:49 Ответить
Віталю випускають? Це добре, але вертайся! Тут вже традиційно місто тоне і все пливе.
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29.06.2022 19:53 Ответить
Ти ще не затонула ?

Причина відома , чому ...)
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29.06.2022 21:35 Ответить
В. Кличко, ви шанований мер 4 мільйонної столиці! Допоможіть вивезти українську олію з Миколаєва! Бо ворог вивезе, як і зерно вивозить. Путлер вже хвалиться світу "нєбивалим урожаєм" в Раші. Крадії і їх пособники діють, треба спасати своє для своїх!
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29.06.2022 21:07 Ответить
Все ясно: Віталя зробив тому мадридському дрищу "прєдложєніє от которого нєвазможно отказаться"
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29.06.2022 21:12 Ответить
Мiста побратими Мадрiду, Белград, Гавана, Каракас, Пекiн, МОСКВА. Ми брати?)))
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29.06.2022 22:07 Ответить
Прям картина маслом. Школота и гопники.)
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29.06.2022 22:12 Ответить
 
 