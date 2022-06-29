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беспилотник (2095) Госпогранслужба (5407) пограничники (1467) Сумская область (1847) дроны (2111)

В Сумской области пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области пограничники из стрелкового оружия обезвредили БПЛА со взрывчаткой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Госпогранслужба.

"Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера в одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения сбитого дрона осталась немалая воронка. От самого беспилотника почти ничего не осталось.

В Сумской области пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой 01
В Сумской области пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой 02

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На Запорізькому напрямку бійці батальйону "Азов" знищили бліндаж окупантів за допомогою квадрокоптера - відео.
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29.06.2022 18:20 Ответить
Долітався бройлер!!))
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29.06.2022 18:22 Ответить
А скажем из охотничьего дробью?
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29.06.2022 18:42 Ответить
Кацапскую плату приклеить к ракете Хаймарса и отправить производителям на РФ...
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29.06.2022 18:50 Ответить
Респект прикордонникам!
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29.06.2022 21:32 Ответить
 
 