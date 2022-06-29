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В Сумской области пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской области пограничники из стрелкового оружия обезвредили БПЛА со взрывчаткой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Госпогранслужба.
"Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера в одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте падения сбитого дрона осталась немалая воронка. От самого беспилотника почти ничего не осталось.
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