Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 17:00 в городе Николаеве вследствие ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы 2 сотрудника ГСЧС. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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