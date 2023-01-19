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Сторонник "Новороссии" из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Житель оккупированной Макеевки Сергей Колесник, занимающийся задержанием людей для принудительной мобилизации, имеет нацистские татуировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.
Он отметил: "Поклонник "Новороссии" из оккупированной Макеевки не спешит воевать и прячется за спиной жены. Фанат так называемой "Новороссии" Сергей Колесник не особо желает отстаивать свои взгляды на фронте и прикрывается женой.
Да и наколки у товарища отличные — сразу видно, всеми силами с нацистами борется"!
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https://www.youtube.com/watch?v=fpI34pKEEyU
******** нацизм німножко
Блин сразу и давление, и лёгкие слушают, красиво для свинособак!