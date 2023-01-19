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Сторонник "Новороссии" из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Житель оккупированной Макеевки Сергей Колесник, занимающийся задержанием людей для принудительной мобилизации, имеет нацистские татуировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.

Он отметил: "Поклонник "Новороссии" из оккупированной Макеевки не спешит воевать и прячется за спиной жены. Фанат так называемой "Новороссии" Сергей Колесник не особо желает отстаивать свои взгляды на фронте и прикрывается женой.

Да и наколки у товарища отличные — сразу видно, всеми силами с нацистами борется"!

Смотрите также: "Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - принудительная мобилизация в оккупированной Макеевке. ВИДЕО

Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 01

Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 02
Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 03
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Топ комментарии
+51
***** обыкновенный
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29.06.2022 20:23
+38
Эпично. Все по Оруэллу
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29.06.2022 20:26
+27
Всі такі фото потрібно перекидати іноземним партнерам
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29.06.2022 20:26
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фашик обыкновенный
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29.06.2022 20:23 Ответить
Завалить мразь по-тихому‼️💩🇷🇺🤮
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29.06.2022 21:25 Ответить
***** обыкновенный
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29.06.2022 20:23 Ответить
Всі такі фото потрібно перекидати іноземним партнерам
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29.06.2022 20:26 Ответить
Эпично. Все по Оруэллу
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29.06.2022 20:26 Ответить
он должен быть трупом и пофиг какие у него наколки
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29.06.2022 20:27 Ответить
В тему - типовий асвабадітєль:
https://www.youtube.com/watch?v=fpI34pKEEyU
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29.06.2022 20:28 Ответить
Так ось хто Фашик Донецький(відомий проукраїнський блогер)
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29.06.2022 20:31 Ответить
Нацик з Макаківки.
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29.06.2022 20:32 Ответить
Тварь сидевшая, а наколки отказника. Думаю с нацизмом ничего общего
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29.06.2022 20:38 Ответить
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29.06.2022 20:41 Ответить
Россияне, вам не стыдно, что вас ваши же пропага@ндоны держат за последних uдuoтoв? Фото сделано в 2005 году, на нем - колония в Баларуси.
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29.06.2022 20:41 Ответить
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29.06.2022 20:42 Ответить
кому дожно быть стыдно? раша-фашистским идиотам? насмешил...
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29.06.2022 21:16 Ответить
Каждое лишнехромосомное существо, думает своей хромосомой, что люди, такие же как и он...
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29.06.2022 22:00 Ответить
Познайомтеся: Сірожка,
******** нацизм німножко
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29.06.2022 20:44 Ответить
смотрел єтот видос на ютубе, что великий народ домбаса хотел то и получил, в начале видео он у него забрал паспорт рф, потом он достал второй паспорт, Украині и начали кричать что они граждане не республик свободніх, ***** єто так смешно
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29.06.2022 21:06 Ответить
та зечара -- по пальцям ж видно..
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29.06.2022 21:18 Ответить
Скорее всего бомжара, за бутылку разрешил себя размалевать, а может призывник, из маацвы...
Блин сразу и давление, и лёгкие слушают, красиво для свинособак!
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29.06.2022 22:08 Ответить
Це помийка. Чого ще можна чекати від її прихильків?..
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30.06.2022 05:41 Ответить
УДОБРЄНІЄ.
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03.07.2022 14:49 Ответить
А он что, на параше сидит, что ли???
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03.07.2022 17:50 Ответить
 
 