ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 11-й ОДШБ подполковника армии РФ Кислякова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ЗУ был ликвидирован подполковник армии РФ Павел Кисляков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан отметил: "Заместитель начальника штаба - начальник оперативного отделения штаба 11 одшбр подполковник Павел Кисляков вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован".
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https://censor.net/ua/video_news/3351174/v_homo_sapiens_net_ya_russkyyi_rozmova_z_rosiyanynom_v_sotsmereji_video
Й той ще не"харошій рюзькій" йщо ще не задвухсотили ...
Тому я й написав , що питання про гомосапієнс (глядячи на пику) зайве й риторичне !
Всіх, крім десяти, спалили Джавеліни.
Десять кацапят гімна поїсти всілись,
Один з них подавився і дев'ять їх лишилось.
Дев'ять кацапят заблукали в лісі,
Один з них не знайшовся і їх лишилось вісім.
Вісім кацапят погрожували всім,
Один від злоби луснув і їх лишилось сім.
Сім кацапенят хотіли павтаріть,
Один звалився з танка і їх лишилось шість.
Шість кацапенят бімбу змайстрували,
Бімба як рвонула і п'ятеро їх стало.
П'ять кацапенят ракету запустили,
Ракета повернулась і стало їх чотири.
Четверо кацапів лізли догори,
Один зірвався в прірву і їх лишилось три.
В одного з трьох кацапів боліла голова,
Голову відрізали і їх лишилось два.
Двоє кацаят понаставляли мін,
Міна спрацювала, ***** тепер один.
***** втекти хотіло, всралось з переляку,
Але воно добігло тільки на гілляку.
Висить *****, гойдається, пташечка співає,
Україна втішається, сонечко сіяє.
і за це я подякую Богу у вечірній молитві!
Дружили два хлопчика , один став крутим ДШБешником , іншій став крімінальним авторитетом -- а суть в їх одна .
Тільки ДШБ-гебешник виявився більш мерзотним навіть за крімінального його товариша .
Та що я роспвідаю абстрактну конструкцію ...
Якщо є цілком конкрентний фільм з Епіфанцєвим й Хотченковою в головних ролях ...
Прототим героя Епіфанцєва це такий собі "Лєша сАлдат" - кілер найбільш антилюдяної звірячої банди : "Орєхо-зуєвське банд угруповання" .
Так що , на Московії , що бандит, що силовик , ну а гебня -- то взагалом нелюді більші в рази за й бандитів й ментів ...
Поїдеш в мішку на парашу!
кацапська версія...