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ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 11-й ОДШБ подполковника армии РФ Кислякова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ЗУ был ликвидирован подполковник армии РФ Павел Кисляков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Заместитель начальника штаба - начальник оперативного отделения штаба 11 одшбр подполковник Павел Кисляков вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован".

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ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 11-й ОДШБ подполковника армии РФ Кислякова 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Хорош кацап , так как уже дохлый
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30.06.2022 01:47
+36
"Какая отвратітєльная рожа"...
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30.06.2022 01:46
+32
Сто тисяч кацапят приперлись в Україну,
Всіх, крім десяти, спалили Джавеліни.
Десять кацапят гімна поїсти всілись,
Один з них подавився і дев'ять їх лишилось.
Дев'ять кацапят заблукали в лісі,
Один з них не знайшовся і їх лишилось вісім.
Вісім кацапят погрожували всім,
Один від злоби луснув і їх лишилось сім.
Сім кацапенят хотіли павтаріть,
Один звалився з танка і їх лишилось шість.
Шість кацапенят бімбу змайстрували,
Бімба як рвонула і п'ятеро їх стало.
П'ять кацапенят ракету запустили,
Ракета повернулась і стало їх чотири.
Четверо кацапів лізли догори,
Один зірвався в прірву і їх лишилось три.
В одного з трьох кацапів боліла голова,
Голову відрізали і їх лишилось два.
Двоє кацаят понаставляли мін,
Міна спрацювала, ***** тепер один.
***** втекти хотіло, всралось з переляку,
Але воно добігло тільки на гілляку.
Висить *****, гойдається, пташечка співає,
Україна втішається, сонечко сіяє.
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30.06.2022 01:56
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скис подпол.
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30.06.2022 01:45 Ответить
"Какая отвратітєльная рожа"...
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30.06.2022 01:46 Ответить
Обычный насильник
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30.06.2022 02:18 Ответить
Це Ви йще не бачили пику з цієї гілки :

https://censor.net/ua/video_news/3351174/v_homo_sapiens_net_ya_russkyyi_rozmova_z_rosiyanynom_v_sotsmereji_video

Й той ще не"харошій рюзькій" йщо ще не задвухсотили ...
Тому я й написав , що питання про гомосапієнс (глядячи на пику) зайве й риторичне !
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30.06.2022 15:17 Ответить
Хорош кацап , так как уже дохлый
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30.06.2022 01:47 Ответить
А дохлый цап исчо лутчий.
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30.06.2022 02:05 Ответить
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30.06.2022 05:29 Ответить
Немає москаля!
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30.06.2022 01:48 Ответить
Ні вуха ні ***.
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30.06.2022 01:52 Ответить
Шановний, Вам ще не казали, що у Вас великий талант до римування ???
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30.06.2022 08:12 Ответить
в третьем рейхе такие же петлицы были.

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30.06.2022 01:51 Ответить
да и сама форма похожа как у "черносотинцев" в империи
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30.06.2022 06:26 Ответить
Ти бачив "форму" Чорносотенців? Невже важко перед тим як "ляпнуть херню" заглянуть до Гугла? "Союз русского народа" ("чорна сотня") - політична організація монархічого напряму (а не воєнізована() і форми у них ніякої ніколи не було!
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30.06.2022 06:40 Ответить
А мог бы написать "Как у евреев". Ему всё равно...
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30.06.2022 13:02 Ответить
Сто тисяч кацапят приперлись в Україну,
Всіх, крім десяти, спалили Джавеліни.
Десять кацапят гімна поїсти всілись,
Один з них подавився і дев'ять їх лишилось.
Дев'ять кацапят заблукали в лісі,
Один з них не знайшовся і їх лишилось вісім.
Вісім кацапят погрожували всім,
Один від злоби луснув і їх лишилось сім.
Сім кацапенят хотіли павтаріть,
Один звалився з танка і їх лишилось шість.
Шість кацапенят бімбу змайстрували,
Бімба як рвонула і п'ятеро їх стало.
П'ять кацапенят ракету запустили,
Ракета повернулась і стало їх чотири.
Четверо кацапів лізли догори,
Один зірвався в прірву і їх лишилось три.
В одного з трьох кацапів боліла голова,
Голову відрізали і їх лишилось два.
Двоє кацаят понаставляли мін,
Міна спрацювала, ***** тепер один.
***** втекти хотіло, всралось з переляку,
Але воно добігло тільки на гілляку.
Висить *****, гойдається, пташечка співає,
Україна втішається, сонечко сіяє.
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30.06.2022 01:56 Ответить
Типо 10 кацапов идут лесом. Прикольно.
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30.06.2022 02:07 Ответить
Дякую. Кацапи вночі трохи не давали спати. Вирішив їх порахувати.
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30.06.2022 15:46 Ответить
****** мог бы стать полковником. Не жалко пацана.
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30.06.2022 02:00 Ответить
такі радісні новини стають буденністю!
і за це я подякую Богу у вечірній молитві!
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30.06.2022 02:03 Ответить
Це такий жарт?
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30.06.2022 02:25 Ответить
Методичка .
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30.06.2022 02:57 Ответить
Туди окупанту й дорога.
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30.06.2022 02:50 Ответить
А чо? Танцювала Люська раком ! Один на роялі .... грає, та раком танцює з подоляком, а безумна клаку грає.
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30.06.2022 03:25 Ответить
На фото типичный зэк
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30.06.2022 04:14 Ответить
А Ви їх фільми бачили ?
Дружили два хлопчика , один став крутим ДШБешником , іншій став крімінальним авторитетом -- а суть в їх одна .
Тільки ДШБ-гебешник виявився більш мерзотним навіть за крімінального його товариша .

Та що я роспвідаю абстрактну конструкцію ...

Якщо є цілком конкрентний фільм з Епіфанцєвим й Хотченковою в головних ролях ...
Прототим героя Епіфанцєва це такий собі "Лєша сАлдат" - кілер найбільш антилюдяної звірячої банди : "Орєхо-зуєвське банд угруповання" .

Так що , на Московії , що бандит, що силовик , ну а гебня -- то взагалом нелюді більші в рази за й бандитів й ментів ...
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30.06.2022 15:34 Ответить
Зрада это проверенное веками оружие кремля. Украина не проигрывала рашке физически, проигрывала в военной пропаганде классификации зрада. Зрадофилы избегают ответов на вопрос кто победит, так как топят за рашку и даже слышать не хотят о победе Украины. Зраду нужно заставлять говорить о поражении рашки, чтобы они сами против своей же пропаганды шли или сливались.
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30.06.2022 05:02 Ответить
Сам срач развёл и жалуется ещё.🤦Пшел вон.
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30.06.2022 05:48 Ответить
Ну Шо, скис в Україні, кисляк!?
Поїдеш в мішку на парашу!
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30.06.2022 04:54 Ответить
Дебильным родичам кроме 5лямов. надбавку за звание дадут. Джекпот.
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30.06.2022 05:51 Ответить
Минус кацап
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30.06.2022 07:02 Ответить
Ця колишня істота була не павлв і не павло, онє звалося павєл.
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30.06.2022 08:03 Ответить
А шо, мнє нравіцца такой рюзьгє...
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30.06.2022 08:16 Ответить
Тепер він Гниляков. Земля скловатою, тварина!
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30.06.2022 08:32 Ответить
Кожен мертвий орк - то добре. Але ж скільки лиха вони встигли зробити!
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30.06.2022 08:47 Ответить
Виздихайте кацапи всі до одного, мразота , виродки, паскуди
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30.06.2022 09:21 Ответить
кисляков скис
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30.06.2022 09:32 Ответить
Дяка хлопці!
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30.06.2022 09:36 Ответить
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30.06.2022 09:40 Ответить
Швейні війська!
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30.06.2022 10:31 Ответить
Мотошвейные
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30.06.2022 13:04 Ответить
Здохла гн.да...
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30.06.2022 10:26 Ответить
Сдох курилка!
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30.06.2022 11:30 Ответить
Рожа кислоокая! Фу, гади!
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30.06.2022 13:05 Ответить
Земля йому скловатою
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30.06.2022 16:05 Ответить
" НЕлюди в чорному...мішку"
кацапська версія...
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01.07.2022 08:13 Ответить
 
 