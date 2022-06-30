Враг уничтожил в Зеленодольске склад, в котором было 40 тонн зерна, - Резниченко. ФОТО

Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду.

В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушение.

В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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