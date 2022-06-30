Враг уничтожил в Зеленодольске склад, в котором было 40 тонн зерна, - Резниченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду.
В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушение.
В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне из артиллерии обстреляли два села на Днепропетровщине, - Резниченко
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+10 Olena Lynch
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Военный комиссар Панфиловской дивизии Погорелов отчитывается, что "при помощи зажигательной смеси, простым поджогом и артогнем" с 19 по 30 ноября 1941 года были уничтожены 50 населенных пунктов под Москвой.
Почему Красная армия сжигала советские села?
https://www.svoboda.org/a/29648156.html
Ну и самое главное - умники, КУДА ВЫВОЗИТЬ???????????? Топливо кто даст???? Склады/хранилища где то построили??????? Сейчас цена пшеницы 4000грн, скидывают все и все ибо новый урожай ложить некуда, но внутренний рынок перегрет по полной, При этом цена в европе - 350+евро.
Сейчас абсурдная ситуация - пшеница ничего не стоит, а мука/макароны на прилавке - за все деньги.В сл.году урожая небудет, фермера уже рассматривают варианты чем засевать и что вообще нетрогать, ибо при таких ценах на все ,и проблемах,, выращивать пшеницу попросту убыточно.