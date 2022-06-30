РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15188 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 013 11
Лисичанск (321) Луганщина (6247) обстрел (20216) Гайдай_ЛОГА (716)

Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты не оставляют намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 01

"Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти под постоянным огневым давлением - район "Донсоды", - говорится в сообщении.

Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью на Луганщине, - Гайдай

Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 02

Гайдай отметил: "Разрушений очень много. Авиаудары нанесены по территории НПЗ и в районе Волчеяровки. В подвальном помещении одного из жилых домов после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера была обезврежена одна ДРГ. Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода".



Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается выйти на админграницы Луганщины и Донетчины и удержать сухопутный коридор в Крым, - Мотузяник


Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 04
Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 05
Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 06
Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разрушенное обсе как символ - 8 лет протирала штаны, шпионила на рашку, проедала гранты и съ..алась сразу же.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:46 Ответить
сподіваемся що рашисти виплатять за всі пошкоджені будівлі адже ремонт потребує десятки тисяч гривень а ще по інших містах донетчини і луганщини зруйновано деякі потрібно робити капітальний ремонт це займе сотні тисяч гривень
показать весь комментарий
30.06.2022 08:50 Ответить
Сотня тисяч гривень-це косметичний ремонт в "хрущовці".Там рахунок на мілліони.Доларів
показать весь комментарий
30.06.2022 09:03 Ответить
Пока есть одна дорога по над берегом на север, а потом на Белогоровку.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:59 Ответить
К сожалению, лугандония это на 90 % украинофобы, хотя то, что они сейчас переносят вызывает сочуствие.
показать весь комментарий
30.06.2022 10:00 Ответить
Кстати даже где-то странно. Имеем условно оккупированными после 24.02 районы в нескольких областях: В Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской(там ещё чуть-чуть Николаевской, но совсем чуть-чуть). Так вот очень сильно, пиарился(в первую очередь по "единому телемарафону") спротыв оккупантам/коллаборантам в Запорожской и Херсонской областях, и практически ноль инфы по спротыву не только в Донецкой/Луганской, но и Харьковской областях. Вариантов 2: либо его там реально практически нет, либо эти районы уже условно слили по каким-то подковёрным договорнякам с пуйлом и его прихлебателями. И как бы ещё не вышло, что уже и Запорожскую/Херсонскую тоже - так как в последний месяц что-то всё меньше и меньше упоминают эти области, типа забудьте уже про них - максимум за Херсон поборемся, а вот левобережье - забудьте, вода и электричество в Крым "наше всё", "тамженашилюди"
показать весь комментарий
30.06.2022 10:37 Ответить
Донбасс-99% ваты.Их орки будут насиловать,грабить и убивать,но виновата будет Украина.
показать весь комментарий
30.06.2022 10:47 Ответить
В городах 50/50 ваты не спорю. Из оставшихся 50% ваты это 30% в глубине души за Украину только стараются не высовываться и показывать мнение как остальные . Или люди должны выйти с голыми руками их должны в лучшем случае отбить им почки на подвале или сразу пристрелить, чтобы какое чмо на цензоре могло сказать что есть проукранские настроенные люди
показать весь комментарий
30.06.2022 11:05 Ответить
Сама ты украинофобка , знаешь сколько местных с Луганской обл.сражается в ВСУ? Нет вот и не п..&Ди! Меловской, Марковский, Новопсковский это 90%,а такие как Старобельский,Сватовский, Кременской те все 99% проукранские районы. А партизанского движения нет потому что оружия не раздали как в Киеве. Власть тупо вместе с Гайдаем слила область.власть Ничего не делала из оборонительных сооружений, решила в городах отсидеться, чтобы деньги выделенные и украденные списать. Тут такие транши выделялись и ничего не было сделано. В одном Рубежном на парк 120миллионов ,ничего кроме забора не сделали и денег как 5 лет никто не увидел. А Северодонецк какую то обл. больницу и лес спилили и деньги исчезли. А теперь война все спишет. И по-новой...
показать весь комментарий
30.06.2022 10:59 Ответить
 
 