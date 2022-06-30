Обнаружены фрагменты тела погибшей женщины во время разборки завалов разрушенного оккупантами жилого дома в Золочеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
29 июня во время разбора завалов разрушенного оккупантами жилого 16-ти квартирного двухэтажного дома в Золочеве спасатели ГСЧС отыскали фрагменты тела погибшей женщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"29 июня во время разборки завалов разрушенного рашистами жилого 16-ти квартирного двухэтажного дома спасатели ГСЧС отыскали фрагменты тела погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские обстрелы произошли еще 22 июня в поселке Золочев. Тогда стало известно о гибели 3-х человек. Тела 2-х из них удалось достать сразу
На месте происшествия работали бойцы 52-й Государственной пожарно-спасательной части 5-го Государственного пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательного отряда специального назначения и тяжелая коммунальная техника.
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