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Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

В случае победы путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием.

 Об этом Виталий Кличко заявил на саммите НАТО в ходе панельной дискуссии "Взгляд из Киева", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительны и для НАТО и демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, в сфере кибербезопасности и информационная", – сказал Виталий Кличко во время дискуссии на саммите НАТО в Мадриде.

Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для нашего государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом.

Кличко подчеркнул, что определение россии наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.

Также состоялись встречи братьев Кличко с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Напомним, с 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.

Также читайте: Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что совершают российские варвары в Украине. Фоторепортаж

Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса 01
Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса 02
Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса 03
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Топ комментарии
+14
Значить, Порох не став публічно світити себе в Мадриді, цим зайнявся його політичний союзник Віталій Кличко з братом.
І те добре.
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30.06.2022 11:58
+13
Віталій і Володимир Клічки - це наша гордість , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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30.06.2022 12:04
+11
«Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова - все брифинги с первого дня войны и до 26 июня - и пришел к выводу https://t.me/proektproekt/747 , что «Минобороны врет о победах в Украине».

«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
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30.06.2022 11:58
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Чес слово, якісь милі фотки.
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30.06.2022 11:56 Ответить
І на Банковій сподобаються.
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30.06.2022 11:58 Ответить
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30.06.2022 12:43 Ответить
мировые украинские знаменитости, за которых не стыдно.
Все сами старались с ним сфоткаться - от журналистов до президента США.
наши ЛЕГЕНДЫ!
и патриоты.
Блин, приятно.
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30.06.2022 12:50 Ответить
Значить, Порох не став публічно світити себе в Мадриді, цим зайнявся його політичний союзник Віталій Кличко з братом.
І те добре.
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30.06.2022 11:58 Ответить
«Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова - все брифинги с первого дня войны и до 26 июня - и пришел к выводу https://t.me/proektproekt/747 , что «Минобороны врет о победах в Украине».

«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
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30.06.2022 11:58 Ответить
З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.

З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
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30.06.2022 12:05 Ответить
А як Володимир Кличко виїхав з України на цей саміт? Заборона на перетин кордону сточується лише кріпаків а панству можна вільно переміщуватись?
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30.06.2022 11:59 Ответить
як відрядження - тебе влаштує?
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30.06.2022 12:01 Ответить
А ти за кого голосував?
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30.06.2022 12:40 Ответить
kartinka s Baidenom - zachet !!
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30.06.2022 12:00 Ответить
Кияни вибрали Кличка, а могли би вибрати Головного Аналізатора Аналізів самі знаєте кого...
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30.06.2022 12:02 Ответить
Пальчевський краще?
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30.06.2022 12:22 Ответить
Віталій і Володимир Клічки - це наша гордість , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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30.06.2022 12:04 Ответить
А так розумію, когось з Кличків готують на президентство.
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30.06.2022 12:05 Ответить
Кличко в 2014 уступив чергу на президенство Петру, а за цей час попрактикувався мером
Все буде добре, бубочка в прольоті
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30.06.2022 12:08 Ответить
Токсичний він лише для споживачів Г+Г та інших російських гівноканалів. Нажаль, таких дебілів досі вистачає.
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30.06.2022 12:44 Ответить
был бы классным президентом.
Жаль что наш "мудрый нарид" снова проголосует за зеленого клоуна...
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30.06.2022 12:51 Ответить
Если бы не было войны то может быть.
Залужный. После разворота на фронтах и первых успехах Зеля победами делиться ни с кем не будет, а все проебы надо будет на кого то спихивать.тогда Залужный и пойдет на выход,но Зеле это не поможет.
Залужный станет свободным в обнародовании некоторых фактов и тогда все рейтинги Зелёного рухнут ниже плинтуса.
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30.06.2022 15:52 Ответить
Мабуть Москаль тоді красти перестане та брехати, як чорт молитись Богу стане.
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30.06.2022 12:06 Ответить
ви можете на його місці уявити зе-нікчемність Верещук?
- Ось і я не можу, а хотіли її мером
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30.06.2022 12:08 Ответить
Це в страшному сні навіть страшно уявити мером столиці Верещучку 🤣🤣🤣
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30.06.2022 12:16 Ответить


Чомусь тут згадався її жарт про вершницю
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30.06.2022 12:19 Ответить
у нее стройная фигурка и маленькая грудь.
они отлично бы смотрелась обнаженной верхом на любом скакуне))
я в восторге от нее и как от политика и как от женщины.
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30.06.2022 12:52 Ответить
от за Кличків ніколи ще не було соромно..
Верховний вже точно обІдився на конкурентів, які на голову вищі..
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30.06.2022 12:21 Ответить
в усіх сенсах, до речі.
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30.06.2022 12:59 Ответить
Ага, особливо не зрозуміло на основі якого закону Володимир зміг виїхати з країни.
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30.06.2022 16:21 Ответить
кстати, хороший фотограф, все фотки сюжетные, но композиции выдержаны. Второе фото с журналистами - супер по композиции.
Но и остальные тоже хороши.
Жаль не все фото выставлены, в оригинале их намного больше, все крутые.
Браво, люблю профессиональную работу.
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30.06.2022 13:01 Ответить
От кого не соромно показувати світу! І дурнуватої борідки нетреба!
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30.06.2022 13:47 Ответить
Урсула і Джо щасливі, поруч з такими красенями
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30.06.2022 13:53 Ответить
А на основі якого закону Володимир Кличко зміг виїхати з України? Чи у нас люди ділятьсямна 2 сорти: (багаті, знамениті) та простолюдини? Чому закон не однаковий для всіх.
Пишу вдруге, бо перший мій коментар видалили, мабуть тому що я не зірка і права голосу в цій державі не маю)))
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30.06.2022 16:20 Ответить
 
 