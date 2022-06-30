Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса. ФОТОрепортаж

В случае победы путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием.

Об этом Виталий Кличко заявил на саммите НАТО в ходе панельной дискуссии "Взгляд из Киева", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительны и для НАТО и демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, в сфере кибербезопасности и информационная", – сказал Виталий Кличко во время дискуссии на саммите НАТО в Мадриде.

Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для нашего государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом.

Кличко подчеркнул, что определение россии наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.

Также состоялись встречи братьев Кличко с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Напомним, с 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.

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