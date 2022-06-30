Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине
В случае победы путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием.
Об этом Виталий Кличко заявил на саммите НАТО в ходе панельной дискуссии "Взгляд из Киева", информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительны и для НАТО и демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, в сфере кибербезопасности и информационная", – сказал Виталий Кличко во время дискуссии на саммите НАТО в Мадриде.
Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для нашего государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом.
Кличко подчеркнул, что определение россии наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.
Также состоялись встречи братьев Кличко с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Напомним, с 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.
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Все сами старались с ним сфоткаться - от журналистов до президента США.
наши ЛЕГЕНДЫ!
и патриоты.
Блин, приятно.
І те добре.
«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
Все буде добре, бубочка в прольоті
Жаль что наш "мудрый нарид" снова проголосует за зеленого клоуна...
Залужный. После разворота на фронтах и первых успехах Зеля победами делиться ни с кем не будет, а все проебы надо будет на кого то спихивать.тогда Залужный и пойдет на выход,но Зеле это не поможет.
Залужный станет свободным в обнародовании некоторых фактов и тогда все рейтинги Зелёного рухнут ниже плинтуса.
- Ось і я не можу, а хотіли її мером
Чомусь тут згадався її жарт про вершницю
они отлично бы смотрелась обнаженной верхом на любом скакуне))
я в восторге от нее и как от политика и как от женщины.
Верховний вже точно обІдився на конкурентів, які на голову вищі..
Но и остальные тоже хороши.
Жаль не все фото выставлены, в оригинале их намного больше, все крутые.
Браво, люблю профессиональную работу.
Пишу вдруге, бо перший мій коментар видалили, мабуть тому що я не зірка і права голосу в цій державі не маю)))