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В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки в полицию поступило 13 заявлений от жителей Ореховской тергромады о последствиях вражеских обстрелов. Информация о травмированных не поступала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА 01

"Граждане сообщили о разрушенных зданиях в городе и прилегающих селах. В результате вооруженной атаки во всех жилых домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах, фасады зданий, разрушена дворовая территория. В некоторые дома ракеты попали прямо в крыши, из-за чего произошло возгорание, выгорело почти все имущество и мебель.

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В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА 02

Получили повреждения и квартиры жителей Орехова. В них разбили окна, балконы, фасады зданий и все имущество, которое находилось в помещениях. Кроме этого, жители Орехова сообщили полицейским о разрушенных учебных и дошкольных учреждениях. На территории школы поврежден двор, более 20 окон в помещении учебного корпуса, а также теплосеть и водопровод. В детских садах выбиты окна, разрушены стены, двери, крыша и имущество заведений. Сгорела котельная детсада и дворовая территория", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют, что жители поселков Мирного и Преображенки Пологовского района также сообщили о разрушенных домах.

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В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА 03

"В один из дворов упала ракета, которая нанесла значительный материальный ущерб хозяевам. В результате значительные разрушения понес дом и близлежащие хозяйственные сооружения. В другом дворе от обломков взорвавшихся снарядов повреждено подвальное помещение и летняя кухня, почти завален потолок дома", - говорится в отчете.


В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА 04
В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА 05
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Легше перечислити що вони не знищують.
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30.06.2022 12:18 Ответить
готовят население к выселению и вывозу, а мужчин в отряды воевать.
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30.06.2022 12:20 Ответить
В этом вся суть дикой лапотной орды и ее членоголового фюрера *****, срущего в чемодан. Они только на гражданских свою злобу и вымещают, после того, как ВСУ им дает звиздюлей.
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30.06.2022 12:20 Ответить
хочуть щоб виглядало все як в їхніх деревнях
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30.06.2022 12:25 Ответить
вот туда отвезут население, а оттуда бомжей в Украину, как все десятилетия делали.
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30.06.2022 12:30 Ответить
Пора делатьмеждународную групу из БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТОВ ( США и БРИТАНИИИ) , чтобы ездили и фиксировали все разрушения ДЛЯ ГААГИ
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30.06.2022 12:51 Ответить
А Кучму пора посадить и конфисковать все имущество в пользу ВСУ
ЗА ПОДПИСЬ ПОД БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ
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30.06.2022 12:53 Ответить
 
 