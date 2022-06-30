24 февраля удалось эвакуировать единственный экземпляр САУ "Богдана", она впоследствии помогла освободить остров Змеиный, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За 1,5 месяца до начала полномасштабного вторжения РФ завершились испытания САУ "Богдана".

Об этом в Facebook сообщил глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2016 году появилась украинская и одновременно "натовская" САУ "Богдана".

"В 2018 году "Богдана" впервые прошла парадом. В 2019 году она была готова к государственным испытаниям. Но враг, который никогда не мог сломать украинский дух и наших козаков в честном поединке, как всегда, прибег к подвоху и хитрости.

Россияне, понимая, какую угрозу несет для них "Богдана" через свою агентуру, начали распространять свою пропаганду. Вроде бы "Богдана" - это фейк, коррупция, обреченный проект. Ствол разорвет, автомата зарядки нет! Российские фашисты напрямую коррумпировали украинских чиновников. И с 2019 по 2021 год "Богдана" боролась не с оккупантами, а за выживание против должностных лиц Министерства обороны и Генштаба.

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"Ситуация изменилась только в 2021, когда Валерий Залужный и Алексей Резников возглавили украинский сектор обороны!" – рассказал Пашинский.

Испытания САУ начались осенью 2021 года и завершились за 1,5 месяца до начала полномасштабного вторжения.

"24 февраля, сразу после первых взрывов, нам удалось эвакуировать единственный экземпляр "Богданы" и отправить ее на боевую работу.

Последние 10 дней "Богдана" принимала участие в уникальной спецоперации по освобождению острова "Змеиный". Именно "Богдана", вместе с артиллерией, предоставленной нам западными партнерами, и другими видами вооружения, наносила удары по острову! Показала себя достойно, не хуже натовской артиллерии! Уничтожила вражеский "Панцирь" и другие образцы вооружения!", - подчеркнул он.

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