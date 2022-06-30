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24 февраля удалось эвакуировать единственный экземпляр САУ "Богдана", она впоследствии помогла освободить остров Змеиный, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За 1,5 месяца до начала полномасштабного вторжения РФ завершились испытания САУ "Богдана".

Об этом в Facebook сообщил глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2016 году появилась украинская и одновременно "натовская" САУ "Богдана".

"В 2018 году "Богдана" впервые прошла парадом. В 2019 году она была готова к государственным испытаниям. Но враг, который никогда не мог сломать украинский дух и наших козаков в честном поединке, как всегда, прибег к подвоху и хитрости.

Россияне, понимая, какую угрозу несет для них "Богдана" через свою агентуру, начали распространять свою пропаганду. Вроде бы "Богдана" - это фейк, коррупция, обреченный проект. Ствол разорвет, автомата зарядки нет! Российские фашисты напрямую коррумпировали украинских чиновников. И с 2019 по 2021 год "Богдана" боролась не с оккупантами, а за выживание против должностных лиц Министерства обороны и Генштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"

"Ситуация изменилась только в 2021, когда Валерий Залужный и Алексей Резников возглавили украинский сектор обороны!" – рассказал Пашинский.

Испытания САУ начались осенью 2021 года и завершились за 1,5 месяца до начала полномасштабного вторжения.

"24 февраля, сразу после первых взрывов, нам удалось эвакуировать единственный экземпляр "Богданы" и отправить ее на боевую работу.

Последние 10 дней "Богдана" принимала участие в уникальной спецоперации по освобождению острова "Змеиный". Именно "Богдана", вместе с артиллерией, предоставленной нам западными партнерами, и другими видами вооружения, наносила удары по острову! Показала себя достойно, не хуже натовской артиллерии! Уничтожила вражеский "Панцирь" и другие образцы вооружения!", - подчеркнул он.

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24 февраля удалось эвакуировать единственный экземпляр САУ Богдана, она впоследствии помогла освободить остров Змеиный, - Пашинский 01
24 февраля удалось эвакуировать единственный экземпляр САУ Богдана, она впоследствии помогла освободить остров Змеиный, - Пашинский 02
24 февраля удалось эвакуировать единственный экземпляр САУ Богдана, она впоследствии помогла освободить остров Змеиный, - Пашинский 03
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Топ комментарии
+77
Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу, список всех этих хероев в студию поименно, или опоздал и с ними поступили по законам военного времени?
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30.06.2022 13:36
+64
Вдумайтесь! Украинская САУ "Богдана" лупит активно-реактивним снарядом на 45-60 км. Сколько жизней украинских солдатских могла спасти "Богдана", если бы клоун не закатал все деньги в асфальт.
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30.06.2022 13:42
+53
Кто мешал барыге Боневтику не бабло в карманы рассовывать на большом воровстве, а передать эти деньги на производство современного оружия, разработанного при Порохе?. Чтобы поставить уже испытанные образцы в серию и произвести их намного больше. Времени было ведь три года.

И закрой-ка свой поганый рот. При всей моей личной неприязни к Пашинскому, именно благодаря ему, гендиректору "Луча" и ребятам вокруг него в первые дни были спасены ракеты "Вильха", "Вильха М", "Нептун", экспортные комплексы "Стугна" и САУ "Богдана". А потом это оружие успешно уничтожало орков и сыграло большую роль в защите Киева, Николаева и Одессы.
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30.06.2022 14:29
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Пашинський ще той жук (згадайте скандали з рейдерством), але якось так вийшло, що "Стугни" та "Богдана" вистрілили на його користь. Так буває навіть з негідниками
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30.06.2022 14:36 Ответить
Буває. А міг би бути з усіх боків харошим, застрєліть хімікуса, і тіхо уйті в лєс.
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30.06.2022 14:58 Ответить
Порох також спочатку був не такий, як зараз. Саме ці Стугни палили раzziстів і зламали їх "бліцкріг"
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30.06.2022 15:27 Ответить
асфальт у "Богдани" не переліпиш
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30.06.2022 15:00 Ответить
обнять и плакать..., то, что творилось в нашей оборонке при последнем президенте - это позор и ганьба и с этим еще надо будет разбираться..., насчет Пашинского - я помню сколько грязи на него было вылито, я просто в шоке..., по стилю - однозначно работа агентуры, отдельный привет сбу, надеюсь им не икается...
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30.06.2022 15:38 Ответить
зелена погань даже во время війни хоче сдати Украіну,чим бистріше від неї здихаемось,тим бистріше переможеморашистів і ліквідуемо московію.
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30.06.2022 15:41 Ответить
Та посадіть вже хоч убиральницю з оборонпрому! Бо вона не відкупиться.
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30.06.2022 16:14 Ответить
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30.06.2022 16:17 Ответить
А командир розрахунку не Мирослав Гай?
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30.06.2022 16:55 Ответить
А я между прочим помню, были публикации про "Богдану" на этом самом цензоре!
Вот бы кто-нибудь их откопал - интересно их сегодня посмотреть!
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30.06.2022 17:10 Ответить
Подякуємо Зе, що єдиний екземпляр. Зате на шашлички сходили.
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30.06.2022 17:34 Ответить
Чому військові не ліквідують внутрішніх ворогів, якщо знають їх прізвища....чим ці зрадники-саботажники краще рашистів?
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30.06.2022 20:42 Ответить
Я хочу побачити автора Мирослава Гая з його новим блогом в стрічці Мирослав Гай
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30.06.2022 21:24 Ответить
Да...много вреда принёс нашей Укране , за три года этот клоуни тупица зеленский, начиная от сдачи наших позиций на Ато , закрытия ремонта танков , выпуска собственных бронежелетов и стрелкового оружия, замораживания развития ракетной техники РЗСО и огромного вреда своим дурным крадивныцтвом на асфальте дорог!!
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01.07.2022 11:45 Ответить
"Нульовий кілометр" же ж.. ну і острів жалько 🤧
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02.07.2022 17:23 Ответить
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