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арест (10381) Путин (29862) Россия (91288) СБУ (18692)

Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора. В бизнес-кругах России этого человека называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и контрольными пакетами акций нескольких предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году бизнесмен получил от Путина награду "За благодеяние".

По данным из открытых источников, речь идет об Алексее Мордашове и туристическом агентстве TUI.

Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 01

"Сейчас по решению суда на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:

– корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн
- средств в размере более 3 млн грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 02
Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 03
Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 04
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Топ комментарии
+9
А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
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30.06.2022 14:36
+7
Мордашов же...
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30.06.2022 14:39
+6
А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
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30.06.2022 14:26
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Правила форума Совет форумчан
Морду чого ховаєте ?
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30.06.2022 14:22 Ответить
Мордашов же...
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30.06.2022 14:39 Ответить

Ну не Мордылов же!
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30.06.2022 14:57 Ответить
Выходит, при Грицаке СБУ занималась чем-то не тем…
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30.06.2022 14:22 Ответить
А ти тільки зрозумів?
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30.06.2022 14:35 Ответить
Якщо турбізнес у нас в країні впав на 88%, то це пьорди в калюжу або бажання віджати бізнес за копійки.
Як там місцеві колаборанти? Всі на потоках?
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30.06.2022 14:24 Ответить
А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
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30.06.2022 14:26 Ответить
оператор туев
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30.06.2022 14:33 Ответить
якби економічний відділ СБУ працював, а не баклуши бакануши бив.

1. TUI - німецький оператор, у мордашова десь 30% з лишнім відсотків
2. Серед арештованих коштів певно що є депозити, які наші громадяни закинули на відпочинок, ще перед війною.
Отак СБУ поживилось за рахунок громадян.
Нє, те що російський бізнес треба закривати, і глушити у нас, то без питань. Але можна то робити не за рахунок громадян?
І ще, якщо ця компанія працювала всі ці роки - то у клієнтів не було підозр що з нею щось не так. і вона не позицінувала себе як рашкінська.
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30.06.2022 14:35 Ответить
те що російський бізнес треба закривати, і глушити у нас, то без питань. и я понимаю, что засРашку надо убить, а население сжечь в газовой камере. но, родственник до 24 февраля работал с мацквой. его фирма 17 чел, зарплаты от 20 тыс грн, плюс водители на стороне, дилеры, перевозчики и т.д. налоги в госбюджет - пропорционально 70 тыс с одного работающего в мес. плюс ндфл, плюс местный бюджет, плюс 1,5% армия. теперь конечно ноль. посчитай сколько пенсий. хорошо братья американцы помогают.
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30.06.2022 16:22 Ответить
А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
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30.06.2022 14:36 Ответить
Пипец моей путевки на отдих
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30.06.2022 14:50 Ответить
Война золотое время для спецслужб, в буквальном смысле.
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30.06.2022 15:14 Ответить


Цензор, це якесь ноу-хау?
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30.06.2022 15:15 Ответить
Користувалась послугами цієї агенції,але в Європі.Наївна,думала,що хоч там мокшанських рил нема.Тепер після війни і дивитись у бік TUI не стану.Там,де є кацапські гроші,там пахне кров'ю
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30.06.2022 16:15 Ответить
 
 