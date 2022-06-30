"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников. ФОТО

На прилавках российских магазинов появился шоколад с надписями "Армия ждет тебя" и "Заберут тебя скорей".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Расстрига".

Такие шоколадки продают в Екатеринбурге. Со скидкой плитка стоит около 40 рублей (22,5 грн).

Производитель шоколада – компания "Сима-ленд". Раньше она выпускала детские игрушки с Z-символикой.

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