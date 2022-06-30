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"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
На прилавках российских магазинов появился шоколад с надписями "Армия ждет тебя" и "Заберут тебя скорей".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Расстрига".
Такие шоколадки продают в Екатеринбурге. Со скидкой плитка стоит около 40 рублей (22,5 грн).
Производитель шоколада – компания "Сима-ленд". Раньше она выпускала детские игрушки с Z-символикой.
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+41 Олександр Дніпро
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а потім придивився - дійсно мьясо, хробаки у зельоних тєльніках
Пластіковий пакет ждьот тібя
Украінскій сабака ждьот тібя
Чернобаевка ждьот тібя
Відірве гранатой ***
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що може бути більш подарунковим і святковим?
какое же оно всё-таки и.о. бнутое население Московии, если готово хавать всё, что им сливают в их пустые головы, где ещё куча свободного места..
Козе було зрозуміло, що незабаром росіяни приїдуть звільняти малоросьню від українських нацистів.
Пару недель смотрю золкина, и понял, что это мне напоминает: в детстве, когда попал в Киевский ззопарк, я днями бродил среди дурно пахнущих вольеров с гавиалами, скунсами, капибарами и прочими диковинными и невиданными мной ранее опоссумами...