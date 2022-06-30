Россияне нанесли удар по Гуляйполю. Почти полностью разрушено пятиэтажное здание, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ежедневно обстреливают город Гуляйполе Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, последствия вражеских обстрелов Гуляйполя показали в Запорожской ОВА.
"Вчера ночью враг ударил в пятиэтажное здание, которое почти полностью разрушено. Город подвергается обстрелам почти каждый день", - говорится в сообщении.
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