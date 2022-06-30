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Гуляйполе (58) обстрел (20216) Запорожская область (2246)

Россияне нанесли удар по Гуляйполю. Почти полностью разрушено пятиэтажное здание, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты ежедневно обстреливают город Гуляйполе Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, последствия вражеских обстрелов Гуляйполя показали в Запорожской ОВА.

"Вчера ночью враг ударил в пятиэтажное здание, которое почти полностью разрушено. Город подвергается обстрелам почти каждый день", - говорится в сообщении.

Россияне нанесли удар по Гуляйполю. Почти полностью разрушено пятиэтажное здание, - ОВА 01

Смотрите также: В Запорожской области оккупанты уничтожают частные дома и учебные заведения, - ОВА. ФОТО


Россияне нанесли удар по Гуляйполю. Почти полностью разрушено пятиэтажное здание, - ОВА 02
Россияне нанесли удар по Гуляйполю. Почти полностью разрушено пятиэтажное здание, - ОВА 03
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Мрази козломордые.
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30.06.2022 14:33 Ответить
ВСУ отбили вертолетную атаку армии РФ, сожгли три "Мста" и "Панцирь" врага
www.dialog.ua/war/254605_1656582645
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30.06.2022 14:42 Ответить
походу скоро будут запор бомбить(
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30.06.2022 15:16 Ответить
 
 