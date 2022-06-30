Рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами. Известно о 6 раненых, - мэр Лях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 30 июня, российские оккупанты снова нанесли удар по Славянску кассетными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.
"В Славянске неспокойно. К сожалению, уже очередной обстрел города. Два "прилёта" кассетных снарядов. Взрывы раздались на улицах Батюка и Вольной. Шесть раненых", - говорится в сообщении.
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