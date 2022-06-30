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Великобритания (4265) война (46875) Европейский суд по правам человека (795) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (9) Брагим Саадун (10)

ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская Федерация должна обеспечить, чтобы смертная казнь, к которой в плену приговорили добровольцев ВСУ Эйдена Аслина и Шона Пиннера, не была приведена в исполнение.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.

Такие срочные меры ЕСПЧ принял в рамках дел "Пиннер против России и Украины" и "Аслин против России и Украины".

Европейский суд постановил, что правительство РФ должно обеспечить, чтобы смертная казнь не была исполнена, обеспечить надлежащие условия содержания граждан Великобритании и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства. Суд также приказал правительству Украины обеспечить, по возможности, соблюдение прав британцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ указал РФ обеспечить, чтобы смертный приговор военнопленному марокканцу в т.н. "ДНР" не был исполнен

ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера 01
ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера 02

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля, гражданин Марокко Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

9 июня "верховный суд "ДНР" приговорил пленных иностранцев к смертной казни. Коллаборанты дали месяц на обжалование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи со "смертными приговорами", которые оккупанты вынесли трем иностранным бойцам ВСУ, начато расследование, - Венедиктова
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Топ комментарии
+6
ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
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30.06.2022 15:47
+6
А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
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30.06.2022 15:50
+6
Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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30.06.2022 15:54
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ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
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30.06.2022 15:47 Ответить
а касапи скажуть "це не ми, нас там нема, це окремі держави лднр"

Короче: потрібно знищити оту країну орків, інакше жодне цивілізоване судочинство нічому не зарадить.
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30.06.2022 15:49 Ответить
А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
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30.06.2022 15:50 Ответить
i paru bataljonov SAS posle raket - v tot "sud"....pustj zaberut rebjat
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30.06.2022 15:53 Ответить
а почему все за пацана мароканца забыли?
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30.06.2022 15:53 Ответить
той родом мароканець - з українським громадянством.
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30.06.2022 16:01 Ответить
Хотіла те ж написати. Чим Марокканець гірший британців? І як Україна має забезпечувати?
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30.06.2022 16:03 Ответить
А чому статтю до кінця не читаєм? Там під статтєю про це посилання є.
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30.06.2022 20:59 Ответить
Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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30.06.2022 15:54 Ответить
Для паханстана все международные организации не указ.
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30.06.2022 15:55 Ответить
Какие указы, какое право??? Параша живет сейчас в 12 веке, это не страна, это орда дикарей!
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30.06.2022 15:59 Ответить
В 1937 году в советском Говне расстреляли маршалов Егорова Тухлочевского и Блюхера...а также 17.000 охвицеров сраной красной армии...
Жаль мало...
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30.06.2022 16:01 Ответить
Пора уже НОТО вмешаться и силовым методом освободить своих граждан , хватит ссать , пора уже рассею херачить и в хвост и в гриву...
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30.06.2022 16:10 Ответить
В разі страти, Великій Британії та США оголосити УСІХ функціонерів "ДНР" та "ЛНР" поза законом і чинити з ними теж саме, що з Бін Ладеном та ватажками талібів, які його прихистили. Удар Томагавками та Ріперами з високоточною зброєю, а слідом, при потребі, спецназ. Останній може бути й український.
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30.06.2022 17:20 Ответить
Та можно и без страти оголосити. Спецназ Британии уже в Украине
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30.06.2022 19:35 Ответить
Ніхто їхстрачувати не збирався - кацапам потрібні живі заручники для торгівлі з
Заходом, з мертвих заручників користі ніякої, цьому їх навчила Золота Орда
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01.07.2022 13:03 Ответить
 
 