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Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция открыла уголовное производство по обстрелу российской армией пгт Нововоронцовка Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Херсонской области.

Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника 01

"Вчера, 29 июня, российская армия нанесла ракетные удары по пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. В результате вражеской атаки разрушены хозяйственные здания на территории фермы, повреждена дорогостоящая сельскохозяйственная техника. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника 02

На месте работали сотрудники полиции, собрали вещественные доказательства военного преступления, опросили местных жителей, устанавливается размер ущерба, нанесенного громаде, ведь сельскохозяйственную технику люди использовали для посевной, теперь под вопросом сбор урожая.

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Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника 03

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника 04
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тварюки !
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30.06.2022 16:19 Ответить
Потвори, бо тварини дають молоко і м'ясо, а ці потвори тільки смерть, голод і муки.
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30.06.2022 16:50 Ответить
кацапи - тупикова, зайва, паразитуюча гілка розвитку цивілізації
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30.06.2022 17:03 Ответить
Новоронцовка под контролем Украины, можно было бы сельхоз технику перегнать подальше от линии боестолкновения,тем более обстрелы идут уже третий месяц.
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30.06.2022 19:31 Ответить
Ага, а ще позакривати трц, повиселятися з багатоповерхівок, не працювати на сто, не користуватися мостами, розібрати залізницю і т.д. і т.п.
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30.06.2022 21:20 Ответить
Більшість сил треба направити на звільнення Херсонщини як першочергово стратегічного напрямку!!!!!
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30.06.2022 21:21 Ответить
 
 