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Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели продолжают находить фрагменты тел под завалами торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в который попала российская ракета.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15.20, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор", дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших украинцах и 65 пострадавших. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел 03
Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел 04
Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел 05
Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел 06
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твари. что бы вы все сдохли кацапы **...чие.
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30.06.2022 16:25 Ответить
А ще скільки часу чекати відповіді на це знущання.? Коли буде відповідь?
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30.06.2022 16:37 Ответить
За головы летчиков -карателей надо назначить премию,пусть их же наемники их и кончат.
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30.06.2022 16:45 Ответить
Рашисткие летчики сейчас не залетают в Украину...
Перехват переговоров: Массированный ракетный удар по территории Украины 25 июня 2022 года https://www.youtube.com/watch?v=kKCoN2hlS6w&t=237s
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30.06.2022 20:21 Ответить
Спіть спокійно, ми помстимося за вас. Кров за кров, смерть за смерть
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30.06.2022 16:46 Ответить
кирпичев сколько откуда єто же не несущее здание
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30.06.2022 18:20 Ответить
А патамучта строили, достраивали перегородки, а они бывают кирпичные. Или кирпичи это что-то подозрительное, которые нужно подкинуть чтобы очернить фашиста ***********.
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30.06.2022 23:54 Ответить
 
 