Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили еще 5 фрагментов тел. ФОТОрепортаж

Спасатели продолжают находить фрагменты тел под завалами торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в который попала российская ракета.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15.20, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор", дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших украинцах и 65 пострадавших. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.











