В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. В Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале ГСЧС.
"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв", - говорится в сообщении.
По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются.
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"Акт доброї волі від паРаші..."
А так як в Україні приймає рішення народ то б'ють по ньому.
Тобто це звичайний тероризм.
Цікаво, що вони тепер брехатимуть? Хоча...забув. Це постановочні фото Укрів, а в будинку законсервовані тіла загиблих.
І це не так щоб дорого враховуючи ціну самих дешевих одноразових грузових дронів, якими можна буде відправляти по пару сотень кг бавовни.
Лише так можна зупинити обстріли.
РОСІЯ - ДЕРЖАВА-ТЕРОРИСТ!
Пробачте мені, загиблі. постраждалі та їх родичі, за це чорний сарказм.
Чи ніщєбродів на кордоні відловлювать , або слухати орків з їх самками, то воно надійніше?
Там у Сергіївці кубло л у г а н д о н і в було, яких крутило від української мови. Але вони там осіли і купа житла у найм була саме від них. Захапали жирні шматки дит.таборів і санаторіїв, наробили апартаменти в наєм і рубили бабло по європейських цінах. Шукайте, бо це буде нескінченно.
Комерсант 23 февраля 2000 год. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года, а уже 2 ноября соответствующие постановления своих правительств подписали премьеры Владимир Путин и Валерий Пустовойтенко. Через три дня первые Ту-160 и Ту-95МС прибыли в Энгельс и вошли в боевой состав 37-й воздушной армии стратегического назначения.
С тех пор в Поволжье были перебазированы все 11 самолетов. А неделю назад с Украины был отправлен первый российский эшелон с 360 крылатыми ракетами и аэродромное оборудование. Второй, и последний, эшелон будет отправлен в Россию в конце февраля.