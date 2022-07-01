Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом.

"Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м", - отметил Гайдай.





















От мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчоярка.

В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь.

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода.

Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

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В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка - Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили врага отойти.