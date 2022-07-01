РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15442 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
7 420 17
армия РФ (15392) война (46939) Лисичанск (322) Луганщина (6247) обстрел (20230) Гайдай_ЛОГА (716)

Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом.

"Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м", - отметил Гайдай.

Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 01
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 02
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 03
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 04
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 05
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 06
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 07
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 08
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 09
Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай 10

От мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчоярка.

В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь.

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода.

Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

Также читайте: Внутри Лисичанска боев нет, город не оцеплен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка - Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили врага отойти.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Щось Лисичаск із сильно укріплиного і вигідного рубежу оборони дуже швидко став частково захопленим.
показать весь комментарий
01.07.2022 08:48
+6
У нас столько армии нет, сколько всякие чуйковы и хрущевы угробили в сталинграде.
показать весь комментарий
01.07.2022 08:45
+4
Дуже важко боронитися проти вогняного валу. Коли тебе буквально розстрілюють дистанційно і безкарно.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять следим за руками
показать весь комментарий
01.07.2022 08:22 Ответить
а що таке? окупант має лише частковий успіх, а наші війська відступили на невиносимо вигідніші умови оборони?
та ми вже давно стежимо як нам вішають шпагетті на ухі, і багато вже все зрозуміли!
показать весь комментарий
01.07.2022 08:38 Ответить
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас в два счета." (с) / ген. Чуйков, Сталінград, 1942р. /
показать весь комментарий
01.07.2022 08:37 Ответить
У нас столько армии нет, сколько всякие чуйковы и хрущевы угробили в сталинграде.
показать весь комментарий
01.07.2022 08:45 Ответить
О ні козломордий, спокійно ти з України не підеш - відправлять тебе на ***** в маленькій коробочці (якщо повезе).
показать весь комментарий
01.07.2022 09:03 Ответить
Щось Лисичаск із сильно укріплиного і вигідного рубежу оборони дуже швидко став частково захопленим.
показать весь комментарий
01.07.2022 08:48 Ответить
Я переконався, що нині більше зради в полі, ніж в штабах. Хоча: ще більше її в ОПі, через що військові частини, які беруть участь в боях, виявились непідготовленими не лише через відсутність належного озброєння, а й психологічно необхідністю обороняти від ворога кожен клаптик України.
показать весь комментарий
01.07.2022 08:53 Ответить
Дуже важко боронитися проти вогняного валу. Коли тебе буквально розстрілюють дистанційно і безкарно.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:08 Ответить
Уже й частину нпз захопили, надіюсь там все мінується. Ситуація там загрозлива, ворог атакує не з вдалого для нас напрямку, от так сюрприз.
показать весь комментарий
01.07.2022 09:05 Ответить
А зробіть їм там і Азовсталь і Азот. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
01.07.2022 10:23 Ответить
Лисичанск в глубоком мешке, судя по карте. А фланги орков очень далеко продвинулись.Если у Генштаба нет супер пупер плана то у нашей армии могут быть очень крупные неприятности в этом мешке-котле.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:02 Ответить
Есть план расхерячить Химарсами каналы поставок и сами фланги орков и потом их медленноудушить.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:47 Ответить
 
 