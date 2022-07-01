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Гражданин РФ, которого 2 года разыскивал Интерпол из-за финансовых махинаций в Литве, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданина РФ, разыскиваемого в Литве за преступления, связанные с финансовыми аферами, задержали в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики установили, что гражданин РФ скрывается на территории Украины во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.

Отмечается, что россиянина разыскивал 2 года Интерпол.

"Его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками. Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того как его замысел провалился, он сбежал и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ.

В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине", – говорится в сообщении.

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Гражданин РФ, которого 2 года разыскивал Интерпол из-за финансовых махинаций в Литве, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ 01
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Топ комментарии
+13
А чому кацап стоїть без наручників ?
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01.07.2022 09:42
+9
ну а де ще тільки Києві
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01.07.2022 09:42
+7
путин, шойгу и кадыров тоже на территории Украины будут от гааги скрываться?
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01.07.2022 09:46
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А чому кацап стоїть без наручників ?
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01.07.2022 09:42 Ответить
Моє перше питання.
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01.07.2022 09:51 Ответить
Чекають поки побіжить
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01.07.2022 10:57 Ответить
ну а де ще тільки Києві
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01.07.2022 09:42 Ответить
А почему не написали, что нет данных, как он пересёк границу? Впрочем, все знают, наши границы прозрачны для контрабандистов, жуликов и всех аферистов…
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01.07.2022 09:45 Ответить
С сегодняшнего дня для всех жуликов, аферистов и контрабандистов визовый режим
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01.07.2022 10:48 Ответить
Все, что нужно знать про наши правоохранительные органы, за все годы независимости и последние 8 лет в частности...
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01.07.2022 09:45 Ответить
Ну для таких как ты это и есть все что нужно знать за последние 8 лет Я живу в Украине и знаю, что то что было до 2014 года и после не в пользу до 2014
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01.07.2022 10:52 Ответить
У тебя избирательное зрение, "все годы независимости" не увидел? Можешь насладиться условными сроками предателям и колаборантам прямо сейчас, ничего не изменилось.
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01.07.2022 12:27 Ответить
путин, шойгу и кадыров тоже на территории Украины будут от гааги скрываться?
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01.07.2022 09:46 Ответить
В бункері боневтіка членограєвого
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01.07.2022 10:19 Ответить
вже більше не будуть шастать з сьогодня для кацапов візовий режим
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01.07.2022 09:48 Ответить
Єрмак , Агрохімія , чи Подоляк випишуть візи своїм братам по цеху
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01.07.2022 09:51 Ответить
Нєвзоров???!!!

Цікаво скільки ще непотрібу з росії ОПЗЄ збирається за бабло влаштувати в Україні.
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01.07.2022 09:54 Ответить
Proslom mesiace postavki amerikanskogo zyzenogo gaza v Evvropu obognali kacapski gaz Glavnim *********** gaza stali stati
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01.07.2022 10:04 Ответить
А это разве в задачах СБУ уголовников ловить ? Я думал клиенты СЬУ это диверсанты, шпионы, предатели. Ашипся, аднако
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01.07.2022 10:24 Ответить
а чому кац"ап не наколінах !👎
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01.07.2022 10:24 Ответить
Не можна...Женевська Конвенція...
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01.07.2022 10:39 Ответить
Пятий місяць війни, а москалюга гуляє по Києву. Так не буває, є сусіди, дільничий, десь гроші бере, телефонує, щось купляє. Видно гроші кришевателям перестав платити
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01.07.2022 11:02 Ответить
насмешил про москаляку по Киеву. Посмотри вокруг себя полно москаляк с украинским гражданством.
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01.07.2022 12:01 Ответить
 
 