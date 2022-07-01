РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15144 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 976 24
война (46939) Ирпень (360) Киев (24551) Нацполиция (15746) Россия (91304) изъятие (219) Буча (429) АРМА (90) актив (79)

Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве следователи Нацполиции изъяли товар производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Решается вопрос о наложении на него ареста и дальнейшей передаче для нужд восстановления населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, следственные управления расследования коррупционных преступлений следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований НПУ принимают меры с целью выявления активов, размещенных на территории Украины и принадлежащих государству агрессору, а также с целью предотвращение их выведения и переоформления права собственности на них.

Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Правоохранители из Бердянска сдавали участников АТО/ООС оккупнатам, - ГБР

Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция 01
Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция 02

Также сообщается, что в ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства Российской Федерации более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.

Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче.

Досудебное расследование продолжается.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
А чому в українських интернет-магазинах досі пропонується товари рос. виробництва?
Наприклад, холодильники.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:02
+6
ЗЕленая шобла не так давно трындела на все лады про "полное эмбарго с москалями".... Полное эмбарго подразумевает и запрет импорта и запрет экспорта. Так вот интересный факт, из закона про так называемое "полное эмбарго с рашкой" следует, что эмбарго касается только импорта из РФ, а экспорт в РФ почему-то не упомянут вообще и не запрещен!!! То есть продавать свою продукцию стране оккупанту и получать за это кровавые рубли можно!!! В очередной раз ЗЕленые коллаборанты обманули украинский народ, попиарились на громком названии закона про "полное эмбарго", а кто-то из украинских олигархов похоже и дальше барыжит в рашку свою продукцию, в том числе и видосики, чтобы москальские свино-собаки не скучали!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 10:08
+5
З москалів та ********** взяткі гладкі - хотіли заробити. А от українські гниди повинні через сраку зрозуміти, що вони заплатили "партньорам" за пуск ракети по їхньому гамняному складіку. Слідаки ! шийте держзраду, пособнічество і укривательство, хоч одна стаття в суді пролізе.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 10:02 Ответить
товар завезли в январе. что правильно??? проверь накладные! в начале марта банки делали проводку в рублях, таможни растамаживали их товары!!! тогда давай асфальт отковыривать из "великага будивництваЗЮ" который на 100% из битума засРашки и беларусииии.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:46 Ответить
А чому в українських интернет-магазинах досі пропонується товари рос. виробництва?
Наприклад, холодильники.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:02 Ответить
Нєпорядок каньєшно. "Багаті" кацапи не можуть придбати ці товари в себе на мордорі так вони "Бідним" українцям продають...
показать весь комментарий
01.07.2022 10:11 Ответить
Это остатки, их закупили когда сватов последних продавали))
показать весь комментарий
01.07.2022 10:23 Ответить
Это правильные кого надо холодильники
показать весь комментарий
01.07.2022 13:25 Ответить
ЗЕленая шобла не так давно трындела на все лады про "полное эмбарго с москалями".... Полное эмбарго подразумевает и запрет импорта и запрет экспорта. Так вот интересный факт, из закона про так называемое "полное эмбарго с рашкой" следует, что эмбарго касается только импорта из РФ, а экспорт в РФ почему-то не упомянут вообще и не запрещен!!! То есть продавать свою продукцию стране оккупанту и получать за это кровавые рубли можно!!! В очередной раз ЗЕленые коллаборанты обманули украинский народ, попиарились на громком названии закона про "полное эмбарго", а кто-то из украинских олигархов похоже и дальше барыжит в рашку свою продукцию, в том числе и видосики, чтобы москальские свино-собаки не скучали!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 10:08 Ответить
то что шобла зеленая - бесспорно, но я думаю - это завоз стекла до 24,02, слили ментам из-за конкурентной борьбы, а ментам - попиарится.

после 24,02 и до сейчас, я думаю товарооборот =0
показать весь комментарий
01.07.2022 10:22 Ответить
Если до до 24,02, то почему прятали груз и машини - ждали хозяев? Стекло и машини дефицит, за час можно всьо толкнуть за нал.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:26 Ответить
вот не поверишь, я сколько в Киеве гулял по улицам - ну не видел на дорогах и придомовых территориях складов кирпича,оборудования, продуктов. Прячут где-то?

после 24 вряд ли кто-либо рискнул бы ввозить.

толкнуть за нал - уровень гопника

теперь читаем внимательно, ты же как бы адвокат?

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстроване на території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/p3351394

итого: допустим у меня дома в гараже стоит транспорт, произведенный автоВазом(прости господи), куплен 23,02.

Его что, изымать нужно? В статье хоть слово сказано кому принадлежит товар?

Кста, ты ж как бы адвокат, ты лучше меня знаешь, попадает ли перекуп у бульбашей(до 24) под статью?

.............................................................................................

поэтому это похоже на срубывание ментами денег несмотря на з/п 50к +
показать весь комментарий
02.07.2022 19:36 Ответить
и нахера продавать машину - средство производства, я же не знал что менты заказ конкурентов отрабатывают.

Допустим товар этот отгружен с отстрочкой платежа кацапам. тут уже интереснее. ходили платежи непосредственно в кацапстан или....

Но пресслужба и слидчий родили "финнансирование тероризма")))

наиболее вероятно - финансирование своих карманов.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:39 Ответить
З москалів та ********** взяткі гладкі - хотіли заробити. А от українські гниди повинні через сраку зрозуміти, що вони заплатили "партньорам" за пуск ракети по їхньому гамняному складіку. Слідаки ! шийте держзраду, пособнічество і укривательство, хоч одна стаття в суді пролізе.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:15 Ответить
это ты про тех гнид, крторые битум покупали и сватов продавали?
показать весь комментарий
02.07.2022 19:43 Ответить
что за бред? А газ мы не транспортируем случайно, не финансируем тем самым агрессора?
показать весь комментарий
01.07.2022 10:20 Ответить
газ ми транспортуємо бо має обов'язки перед західними партнерами
Але все йде до того, що його за якийся час, перестануть купувати у Європі, і ми перестанемо транспортувати .....
показать весь комментарий
01.07.2022 10:31 Ответить
Газ, на скільки відомо, вже кілька місяців як не транспортуємо
показать весь комментарий
01.07.2022 10:32 Ответить
Та в будь-який магазин зайдіть! Миргородська, моршинська, трускавецька, боржомі, я вже не кажу про всякі єсєнтуки. І, головне, що бидло купує цею Кому війна, а більшості "какая разніца"
показать весь комментарий
01.07.2022 10:31 Ответить
Якось дивно. Вода в Миргороді, власник кацап, тому її не купувати? Маячня. Експропріація прав власності владою, швидко і спокійно. Наше! Пийте люди на здоров'ячко!
показать весь комментарий
01.07.2022 10:42 Ответить
Для цього спочатку треба конфіскувати, але наша влада дуже сильно куплена цими уродами, тому робити цього вона не буде. Почанаючи від главнюка.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:41 Ответить
У всьому світі альфа з власниками під санкціями, а у нас? Працює аж бігом, а цим баблом кацапські війська постачає.
показать весь комментарий
01.07.2022 10:35 Ответить
Купували вчора фільтр для води. Російських Аквафорів, Бризів дофіга усюди, і в АТБ, і в Комфі, і в Фокстроті. Наш український Наша вода з горем пополам знайшовся в Фокстроті останній з полки з покоцаною коробкою. Ось така вона заборона на російські товари
показать весь комментарий
01.07.2022 10:54 Ответить
На фото ящики с полированным стеклом. Скорее всего это стекло из России и производит его завод в Горьковской обл, который принадлежит бельгийской компании Главербель, которая входит в японский концерн Асахи Гласс. Так что стекло произведено в России, но производитель иностранный. На рынке Украины есть еще полированное стекло (или флоат-стекло, идет на стеклопакеты) производства гомельского и лисичанского заводов и гораздо меньше и дороже стекло Pinkilgton. Лисичанский завод не работает, так что если запретить импорт такого стекла, то будем иметь огромный дефицит.
показать весь комментарий
01.07.2022 11:27 Ответить
Скло імпортували в Україну відповідно до чинного українського законодавства.

Імпортер - представництво міжнародного концерну Asahi Group Company (один з найбільших виробників скла у світі).

Серед іншого виробляють також автомобільне скло.

І що тепер всі власники автомобілів в яких встановлено скло з маркуванням agc мають терміново передати це скло в поліцію?

Якби власником конфіскованого скла була російська компанія, було б логічно. Наразі це - правова нісенітниця.
показать весь комментарий
02.07.2022 11:33 Ответить
 
 