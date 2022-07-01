Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве следователи Нацполиции изъяли товар производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Решается вопрос о наложении на него ареста и дальнейшей передаче для нужд восстановления населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, следственные управления расследования коррупционных преступлений следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований НПУ принимают меры с целью выявления активов, размещенных на территории Украины и принадлежащих государству агрессору, а также с целью предотвращение их выведения и переоформления права собственности на них.
Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации.
"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории Российской Федерации.
Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства Российской Федерации более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.
Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче.
Досудебное расследование продолжается.
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Наприклад, холодильники.
после 24,02 и до сейчас, я думаю товарооборот =0
после 24 вряд ли кто-либо рискнул бы ввозить.
толкнуть за нал - уровень гопника
теперь читаем внимательно, ты же как бы адвокат?
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстроване на території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/p3351394
итого: допустим у меня дома в гараже стоит транспорт, произведенный автоВазом(прости господи), куплен 23,02.
Его что, изымать нужно? В статье хоть слово сказано кому принадлежит товар?
Кста, ты ж как бы адвокат, ты лучше меня знаешь, попадает ли перекуп у бульбашей(до 24) под статью?
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поэтому это похоже на срубывание ментами денег несмотря на з/п 50к +
Допустим товар этот отгружен с отстрочкой платежа кацапам. тут уже интереснее. ходили платежи непосредственно в кацапстан или....
Но пресслужба и слидчий родили "финнансирование тероризма")))
наиболее вероятно - финансирование своих карманов.
Але все йде до того, що його за якийся час, перестануть купувати у Європі, і ми перестанемо транспортувати .....
Імпортер - представництво міжнародного концерну Asahi Group Company (один з найбільших виробників скла у світі).
Серед іншого виробляють також автомобільне скло.
І що тепер всі власники автомобілів в яких встановлено скло з маркуванням agc мають терміново передати це скло в поліцію?
Якби власником конфіскованого скла була російська компанія, було б логічно. Наразі це - правова нісенітниця.