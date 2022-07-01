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Новую братскую могилу с более чем сотней тел обнаружили в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном россиянами Мариуполе обнаружили очередную братскую могилу. В то же время эксгумация в городе фактически остановлена.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская, 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронениях речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах", - подчеркнул он.

В то же время, отметил Андрющенко, эксгумация фактически остановлена.

"Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные", - добавил мэрский советник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе, где местные не имеют доступа к воде, оккупанты начали мыть улицы, - Андрющенко. ВИДЕО

Новую братскую могилу с более чем сотней тел обнаружили в Мариуполе, - Андрющенко 01
Новую братскую могилу с более чем сотней тел обнаружили в Мариуполе, - Андрющенко 02
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01.07.2022 10:34 Ответить
День визволення Маріуполя від проросійських терористів - пам'ятна дата, що відзначається щорічно 13 червня. Цього дня 2014 року українська армія визволила Маріуполь на Донеччині від російських та проросійських бойовиків
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01.07.2022 10:36 Ответить
При Пороху звільнили, при ЗЕлупі здали, схоже знову коли Порох стане президентом доведеться йому звільняти Маріуполь
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01.07.2022 10:40 Ответить
￼￼ Окупанти демонтують і вивозять головний фонтан Маріуполя. Добігався пи..дюк.
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01.07.2022 11:06 Ответить
звільняють люди а не президенти. Президенти або допомогають людям, або ні.
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03.07.2022 00:01 Ответить
Это был самый лучший день тогда. Слава богу эта зараза тогда в город проникла незначительно, а тех кто к нам ехал расстреляли целый грузовик далеко за подходами к городу. Слава Азову защитникам моего города. Именно благодаря им я мог все восемь лет спать спокойно.
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01.07.2022 11:17 Ответить
Жах!!
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01.07.2022 10:40 Ответить
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01.07.2022 17:41 Ответить
 
 