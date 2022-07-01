Новую братскую могилу с более чем сотней тел обнаружили в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном россиянами Мариуполе обнаружили очередную братскую могилу. В то же время эксгумация в городе фактически остановлена.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская, 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронениях речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах", - подчеркнул он.
В то же время, отметил Андрющенко, эксгумация фактически остановлена.
"Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные", - добавил мэрский советник.
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