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Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего "прилетов" в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне ударили ракетами Х-22, ЗРК "С-300", артиллерией, реактивными системами "Град" и "Ураган". Полицейские изъяли доказательства преступлений РФ.

"Враг попал в города Авдеевка, Бахмут, Селидово, Славянск, Северск, Украинск, пгт Острое и Нью-Йорк, села Георгиевка, Маяки, Карловка, Тонечко. Всего зафиксировано 19 ударов по Донбасу, больше всего "прилетов" - в Авдеевке , – говорится в сообщении.

Разрушения получили 44 гражданских объекта – 28 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, коксохимический завод, обогатительная фабрика, общежитие, дом культуры, кафе, гаражи.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 10
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 11
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 12
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 13
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 14
Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего прилетов в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 15
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Пора сделать международную комиссию ПО РЕПАРАЦИЯМ для Украины и ежедневно собирать и обсчитывать ущерб от обстрелов и войны от раши и беларуси
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01.07.2022 10:46 Ответить
Нужен системный подход :
отдельно фиксация ежедневно погибших
отдельно фиксация разрушения домов
отдельно фиксация уничтожение авто
отдельно фиксация разрушения производств
отдельно фиксация админзданий, школ , стадионов и т д
отдельно фиксация разрушения транспортной инфраструктуры.

для этого комиссия должна быть разделена на сектора .

сумма ущерба будет ежедневно увеличиваться. И пострадавшим украинцам надо открыть счета в европейских банках , куда перечислять финансы от изъятых у раши и Беларуси средств.
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01.07.2022 10:53 Ответить
Ещё ни цента не изъято у рашки и Беларуси. Только заморожено
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01.07.2022 11:04 Ответить
В Амурской области 29 июня 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В результате происшествия движение по Транссибирской магистрали пришлось временно остановить. О своей причастности к произошедшему заявила группа антивоенных активистов «Останови вагоны».

Активисты утверждают, что их становится все больше, а их главная цель - остановить войну:

«Российскому подполью понадобилось много времени, чтобы раскачаться, это правда. Но мы должны, мы просто обязаны остановить войну, развязанную путинской шайкой. Потому что слова «мы против войны», не подкрепленные действиями, не значат ничего»
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01.07.2022 10:52 Ответить
*****, читаешь сводки и вспоминаешь:"на белый террор мы ответим красным..." Хоть в чем-то можно следовать советам маразматика ленина, если применительно к сегодняшнему дню
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01.07.2022 11:02 Ответить
 
 