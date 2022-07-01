Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего "прилетов" в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, россияне ударили ракетами Х-22, ЗРК "С-300", артиллерией, реактивными системами "Град" и "Ураган". Полицейские изъяли доказательства преступлений РФ.
"Враг попал в города Авдеевка, Бахмут, Селидово, Славянск, Северск, Украинск, пгт Острое и Нью-Йорк, села Георгиевка, Маяки, Карловка, Тонечко. Всего зафиксировано 19 ударов по Донбасу, больше всего "прилетов" - в Авдеевке , – говорится в сообщении.
Разрушения получили 44 гражданских объекта – 28 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, коксохимический завод, обогатительная фабрика, общежитие, дом культуры, кафе, гаражи.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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отдельно фиксация ежедневно погибших
отдельно фиксация разрушения домов
отдельно фиксация уничтожение авто
отдельно фиксация разрушения производств
отдельно фиксация админзданий, школ , стадионов и т д
отдельно фиксация разрушения транспортной инфраструктуры.
для этого комиссия должна быть разделена на сектора .
сумма ущерба будет ежедневно увеличиваться. И пострадавшим украинцам надо открыть счета в европейских банках , куда перечислять финансы от изъятых у раши и Беларуси средств.
Активисты утверждают, что их становится все больше, а их главная цель - остановить войну:
«Российскому подполью понадобилось много времени, чтобы раскачаться, это правда. Но мы должны, мы просто обязаны остановить войну, развязанную путинской шайкой. Потому что слова «мы против войны», не подкрепленные действиями, не значат ничего»