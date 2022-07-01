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СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ безотлагательно приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области – сейчас на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи Службы безопасности.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ракетный удар оккупанты нанесли ночью самолетами стратегической авиации "Ту-22" – враг ударил тремя ракетами Х-22 по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них – два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых – шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, который достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены 8 человек.

В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд. Спасательные работы продолжаются.

"Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлому убийству мирного населения. После того, как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Этим Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха – такая же цель, как и военная база. Цель РФ – буквальное уничтожение Украины и наших граждан. Но мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание – установим не только тех, кто производил выстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ", – заявил Баканов.

СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших и вместе со всей страной молится о выздоровлении раненых.

Смотрите: Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 01

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 02

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 03

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 04

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 05

СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов 06
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Раша - страна варваров, моральных уродов, мародёров, насильников, садистов и рабов !!!
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01.07.2022 11:58 Ответить
Баканов буде розслідувати... анекдот.
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01.07.2022 12:04 Ответить
Смело вернулся на территорию Украины и сразу же начал смело расследовать.
Наумов, ближайший кореш Быканова, надеюсь, ничего не выдал в Сербии, где его поймали? Ой, был задержан на задании "провези-ка чемодан бабла"
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01.07.2022 12:10 Ответить
Тобто СБУ вже виявила і нейтралізувала всю ворожу агентуру, зокрема у вищих ешелонах влади, виявила і притягла до відповідальності колаборантів, залишилась рутина - документувати еа пару з поліцією збитки?
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01.07.2022 12:53 Ответить
Системы наведения их ракет можно отключить всего лишь написав официальное письмо в США на отключение системы GPS. В США ждут его от нас уже 2 недели. С 26 мин. https://youtu.be/EPd7FOB-HV4
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01.07.2022 13:01 Ответить
а кто это сделал?
при зе Бакланове СБУ стало "унылым говном", особенно на фоне "волкодавов" 2014-19гг..(((
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01.07.2022 13:06 Ответить
А почему за Харьков молчите. Одесса, Николаев и Киев - это города, а Харьков нет? Почему не пишите, что каждый день обстрелы? Почему не говорите, что все ракеты, выпущенные по городу - прилетают. ПВО вообще нет? Каждый день в Харькове прилеты по жилым кварталам с жертвами, но эта тема - табу?
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01.07.2022 13:08 Ответить
"" СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів в Одеській області - наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки.

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов, передає""

Ванька, всім відомо,що ти ВАНЬКА!!! До жопи твое розслідування! Щота зробиш якщо взнеєш хто це зробив? Всіх путлірівців треба знищувати і ні якого полону,даже для обміну. З обміном я погарячкував-емоції.
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01.07.2022 13:10 Ответить
Баканов - героїчний дезертир!!!
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01.07.2022 16:22 Ответить
 
 