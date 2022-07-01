СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов. ФОТОрепортаж

СБУ безотлагательно приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области – сейчас на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи Службы безопасности.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ракетный удар оккупанты нанесли ночью самолетами стратегической авиации "Ту-22" – враг ударил тремя ракетами Х-22 по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них – два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых – шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, который достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены 8 человек.

В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд. Спасательные работы продолжаются.

"Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлому убийству мирного населения. После того, как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Этим Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха – такая же цель, как и военная база. Цель РФ – буквальное уничтожение Украины и наших граждан. Но мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание – установим не только тех, кто производил выстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ", – заявил Баканов.

СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших и вместе со всей страной молится о выздоровлении раненых.

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