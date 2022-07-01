30 710 29
Стимул к жестам доброй воли. Бегство остатков российского гарнизона со Змеиного в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Топ комментарии
+49 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий01.07.2022 14:22
+29 MausMike
показать весь комментарий01.07.2022 14:31
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий01.07.2022 15:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) - у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимул
Ввиду шторма и нелётной погоды, невзирая на неясные хлопки по состоянию здоровья совершили жест доброй воли, выполнив все поставленные задания. Потерь нет.
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Відсторонення від телемарафону ведучих, які підтримували кремлівську пропаганду