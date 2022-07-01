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+49
Вот так выглядит настоящий "жест доброй воли":

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01.07.2022 14:22
+29
Багато "доброй воли".
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01.07.2022 14:31
+29
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01.07.2022 15:29
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01.07.2022 14:22 Ответить
#жестдобройволи
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01.07.2022 18:05 Ответить
Чем больше звездюлей получает кацап, тем он становится добрее.
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01.07.2022 20:51 Ответить
тим меньше його становиться.
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02.07.2022 08:50 Ответить
Вот так выглядит настоящий "жест доброй воли":

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01.07.2022 14:22 Ответить
Ось наша добра воля для рашистiв:

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01.07.2022 14:41 Ответить
Стимул до жестів доброї волі

Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) - у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимул
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01.07.2022 14:23 Ответить
Коли вже муйло здохне, як акт доброi волi вiд москалiв.. бо то-то нащо було заявляти на весь всесвiт(узкага мига) про дефолт.
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01.07.2022 14:23 Ответить
"В качестве жеста доброй воли россия принял решение о распаде."
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01.07.2022 14:26 Ответить
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01.07.2022 14:35 Ответить
Багато "доброй воли".
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01.07.2022 14:31 Ответить
Краса яка!
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01.07.2022 14:34 Ответить
Фото класно вийшло, немов скріншот із якоїсь стратегії:

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01.07.2022 14:52 Ответить
Просуммируем:

Ввиду шторма и нелётной погоды, невзирая на неясные хлопки по состоянию здоровья совершили жест доброй воли, выполнив все поставленные задания. Потерь нет.
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01.07.2022 14:59 Ответить
*отрицательно выполнив все поставленные задачи
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01.07.2022 15:02 Ответить
Там около крымского моста что-то дымит. Официально учения орков. Может готовят очередной жест доброй воли. Учатся правильно хлопать
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01.07.2022 15:03 Ответить
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01.07.2022 15:29 Ответить
😂😂😂🤣🤣🤣 в голосину.
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01.07.2022 17:16 Ответить
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01.07.2022 15:43 Ответить
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01.07.2022 15:47 Ответить
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01.07.2022 15:51 Ответить
..
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01.07.2022 15:52 Ответить
произошло принуждение кацапов к миру и жестам доброй воли.
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01.07.2022 16:00 Ответить
"Бокс - это обмен мнениями при помощи жестов".
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01.07.2022 16:03 Ответить
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01.07.2022 16:13 Ответить
🤣
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01.07.2022 16:38 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:09 Ответить
Там проти колоборантів є теж

Відсторонення від телемарафону ведучих, які підтримували кремлівську пропаганду
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01.07.2022 19:05 Ответить
 
 