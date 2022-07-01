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"Фонд Добра и Любви" продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

МБФ "Фонд Добра и Любви" в течение июня эвакуировал более 500 человек из Лисичанска, который остается одной из самых горячих точек фронта. Населению, которое остается в городе, было передано более 80 тонн продуктовых наборов, медикаментов и средств гигиены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается, гуманитарная помощь стала возможной благодаря партнерам Фонда организации "Base UA".

Среди эвакуированного населения - пенсионеры и люди с инвалидностью, для которых выезд из региона наиболее сложный. Также для людей, которые находятся в прифронтовых городах, волонтеры Фонда провели обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Всего с начала войны МБФ "Фонд Добра и Любви" было эвакуировано из "горячих точек" более 1800 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай. ФОТО

Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 01
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 02
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 03
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 04
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 05
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 06
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 07
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 08
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 09
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 10
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 11
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 12
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 13
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 14
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 15
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 16
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра и Любви продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске 17
ФОТО: Tyler Hicks
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земной поклон этим людям, конечно, но почему от этой функции устранились власти
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01.07.2022 15:37 Ответить
Влада цілий місяць благала виїхати.
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01.07.2022 15:52 Ответить
Мою семью тоже эти ребята из под обстрелов вырвали. Низкий уклон Вам и огромной удачи Вам в в вашей работе. Спасибо им огромное.
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01.07.2022 15:54 Ответить
не хочу злословити,але позавчора ми всі чули від цих істот як вони відносяться до України і наших воїнів.Хтось скаже,та,то окремі персонажі,а я скажу,що там майже поголовно всі такі.Вже прапор СССР напевно припасений,щоб зустрічати свинособак. https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
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01.07.2022 16:20 Ответить
 
 