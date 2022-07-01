"Фонд Добра и Любви" продолжает эвакуацию людей и помогает преодолеть гуманитарную катастрофу в Лисичанске. ФОТОрепортаж

МБФ "Фонд Добра и Любви" в течение июня эвакуировал более 500 человек из Лисичанска, который остается одной из самых горячих точек фронта. Населению, которое остается в городе, было передано более 80 тонн продуктовых наборов, медикаментов и средств гигиены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается, гуманитарная помощь стала возможной благодаря партнерам Фонда организации "Base UA".

Среди эвакуированного населения - пенсионеры и люди с инвалидностью, для которых выезд из региона наиболее сложный. Также для людей, которые находятся в прифронтовых городах, волонтеры Фонда провели обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Всего с начала войны МБФ "Фонд Добра и Любви" было эвакуировано из "горячих точек" более 1800 человек.

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ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks