Место сегодняшней трагедии в Белгород-Днестровском районе Одесской области. ФОТОрепортаж

По последним данным, в результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранены 38.

Как сообщает Цензор.НЕТ, телеграм-канал "Одесса.Официально" публикует серию фотографий с места трагедии.



















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Фото: Константин и Влада Либеровы