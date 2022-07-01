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Место сегодняшней трагедии в Белгород-Днестровском районе Одесской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По последним данным, в результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранены 38.
Как сообщает Цензор.НЕТ, телеграм-канал "Одесса.Официально" публикует серию фотографий с места трагедии.
Фото: Константин и Влада Либеровы
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