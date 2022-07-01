Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Владимир Зеленский.
"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский.
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До речі, в Київщини давні стсунки з Норвегією, адже Рогнєда, княжна Полоцька, що була матір'ю Ярослава Мудрого, була донькою норвежця Рогволда, що князював у Полоцьку як син Рюрріка Інгвар (Ігор) в Києві.
Потім дочка Ярослава Мудрого Єлізавета була королевою Норвегії протягом 20 років! була заміжня за норвежським королем Харольдом 3.