Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере. ФОТО

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Владимир Зеленский.

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский.





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