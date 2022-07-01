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Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Владимир Зеленский.

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский.

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Гроші мабуть вже ,на відбудову найбільшого в світі трактора просив.
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01.07.2022 18:38 Ответить
Рядом как всегда дЕрьмак, который боится чтобы Зеленский не завел себе нового фаворита)
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01.07.2022 18:39 Ответить
на якому фото? не інтригуй. Дермак з Пеном поїхав
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01.07.2022 19:04 Ответить
Первое фото.
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02.07.2022 01:43 Ответить
Та позичте йому на час зустрічі з представниками інших країн цивільний одяг! Я свій не можу, бо в мене на кілька розмірів більший.
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01.07.2022 18:43 Ответить
Вікінг приїхав до козаків, але був перехоплений каганатом.
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01.07.2022 18:58 Ответить
приємно, що підтримка не закінчується.

До речі, в Київщини давні стсунки з Норвегією, адже Рогнєда, княжна Полоцька, що була матір'ю Ярослава Мудрого, була донькою норвежця Рогволда, що князював у Полоцьку як син Рюрріка Інгвар (Ігор) в Києві.
Потім дочка Ярослава Мудрого Єлізавета була королевою Норвегії протягом 20 років! була заміжня за норвежським королем Харольдом 3.
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01.07.2022 18:59 Ответить
 
 