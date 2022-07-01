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Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский балкер "Матрос Позынич" зашел сегодня в Севастопольскую бухту и пришвартовался у зернового терминала для загрузки ворованным украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном 01

Утром у причала зернового терминала "Авлита", где происходит погрузка вывезенного из оккупированных территорий Юга Украины зерна, не было пришвартованных судов.

Около полудня балкер стоял на северо-западе от входа в Севастопольскую бухту, ожидая разрешения на заход. Официально российское министерство обороны еще до 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.

Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном 02

Около 14:00 балкер прошел боновые ворота на входе в бухту и около 14:30 с помощью трех портовых буксиров пришвартовался у зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте.

Смотрите также: В оккупированном Севастополе два судна загружаются краденым украинским зерном. ФОТО

Продукция, которая грузится в порту оккупированного Севастополя, принадлежит Украине, утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после ухода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где с него разгружали украинское зерно.
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Топ комментарии
+8
Ну а що? Гарна новина - У Японському морі згоріло моzкальське корито «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Кажуть декілька днів палало.Екіпаж начебто встигли евакуювати
Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.

Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
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01.07.2022 21:10
+4
Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
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01.07.2022 21:03
+3
це жест добрай волі.
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01.07.2022 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
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01.07.2022 21:03 Ответить
Ну шо, паржом папріколу?
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01.07.2022 21:08 Ответить
Ну а що? Гарна новина - У Японському морі згоріло моzкальське корито «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Кажуть декілька днів палало.Екіпаж начебто встигли евакуювати
Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.

Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
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01.07.2022 21:10 Ответить
"Ви нам іщо за Куріли атвєтітє!"
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01.07.2022 21:15 Ответить
це жест добрай волі.
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01.07.2022 21:51 Ответить
Кулеба чего тупим? подать в международный суд и задержать воров на из Босфора
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01.07.2022 21:48 Ответить
Гарпун це корито зможе дістати, коли воно з бухти севастополя вилізе?
Корито велике, на локаторі добре видно, чудова мішень!
Треба мародерів покарати!
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01.07.2022 22:22 Ответить
Шоб ти каменюкою пішов на дно !
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01.07.2022 22:39 Ответить
Туда бы ихних колорадчиков в довесочек и побольше! Да не сезон, и ботаника не совсем та, что надо. Ну хотя бы запустить водички нужниковой с местного коллектора - да побольше (ежели еще оный работает).
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01.07.2022 22:39 Ответить
А чайки кушают зерно ?
Или это будет праздник только для бычков ?
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02.07.2022 00:04 Ответить
 
 