Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном. ФОТО

Российский балкер "Матрос Позынич" зашел сегодня в Севастопольскую бухту и пришвартовался у зернового терминала для загрузки ворованным украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Утром у причала зернового терминала "Авлита", где происходит погрузка вывезенного из оккупированных территорий Юга Украины зерна, не было пришвартованных судов.

Около полудня балкер стоял на северо-западе от входа в Севастопольскую бухту, ожидая разрешения на заход. Официально российское министерство обороны еще до 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.

Около 14:00 балкер прошел боновые ворота на входе в бухту и около 14:30 с помощью трех портовых буксиров пришвартовался у зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте.

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Продукция, которая грузится в порту оккупированного Севастополя, принадлежит Украине, утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после ухода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где с него разгружали украинское зерно.