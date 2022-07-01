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На острове Змеиный и в окрестных водах Россия потеряла техники более чем на $900 млн, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия потеряла на острове Змеиный и в окрестных водах техники более чем на 900 миллионов долларов.

Такой вывод сделало издание Forbes Украина, подсчитавшее известные потери российской армии по сообщениям ВСУ и экспортным контрактам, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшей потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов, в который украинские военные ударили ракетами "Нептун" 13 апреля.

Кроме того, уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 млн.

Смотрите также: Авиация ВС РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Также одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно "Василий Бех". По данным Forbes, оно было одним из новейших – Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. А еще, по данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс "Тор". 

Кроме того, во время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

Forbes Украина оценила общую стоимость уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники в 915 миллионов долларов. Издание отмечает, что во внимание приняли только известные и подтвержденные потери, поэтому перечень может не быть исчерпывающим.

На острове Змеиный и в окрестных водах Россия потеряла техники более чем на $900 млн, - Forbes 01
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Топ комментарии
+39
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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01.07.2022 23:09
+27
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01.07.2022 23:07
+23
Новый тренд в аквариумах Украины

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01.07.2022 23:11
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Правила форума Совет форумчан
не думаю, что специальное спасательное судно дедвейтом 1600 тонн, имеющее дополнительно на борту комплекс лебедок, оборудование для тушения пожаров на судах и береговых объектах (три лафетных ствола производительностью 500 кубов в час каждый), откачки воды и подачи электропитания на аварийное судно, грузоподъемные устройства, водолазный комплекс с барокамерой, необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров - и со всей это хренотенью судно стоит меньше, чем говнет "Тор", который, кстати утонул вместе с буксиром, кроме раздолбанного на острове.
Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
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01.07.2022 23:06 Ответить
Знаєте ракетний крейсер виготовити теж не 750 мільйонів доларів коштує, а десь так пару мільярдів мінімум.

Напевне ціну брали по самій можливій мінімальній планці того що нагуглилось.
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02.07.2022 22:59 Ответить
в восьмидесятом году клейстер масква действительно в три раза дороже стоил, а вот "вася бех" нульсовый был. Так что планка гугла у авторов немного поломаная оказалась.
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02.07.2022 23:09 Ответить
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01.07.2022 23:07 Ответить
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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01.07.2022 23:09 Ответить
обуревают меня смутные сомнения ...

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01.07.2022 23:32 Ответить
Цей Чмут такий же експерт, як наші політологи. Він казав, що і ракти Томагавк не дуже. Але він їздить з поїздками в США. Там зараз ******* балаболів.
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02.07.2022 00:40 Ответить
Щоб не було сумнівів, то спробуйте спочатку створити фонд та скажемо 4 місяці поспіль зібрати ярд гривень на потреби ЗСУ, а потім матимете право на сумніви.
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02.07.2022 01:41 Ответить
о ще одне гівно про те саме скавчить
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02.07.2022 01:48 Ответить
ще раз ****** песик яке має відношення його волонтерство до його тупих висерів які компроментували нашу збробю,і так ******, як військовий "іксперд" він обісрався ПОВНІСТЮ
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02.07.2022 01:50 Ответить
Є інформація, що Богдан у нас більше однієї...
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01.07.2022 23:33 Ответить
та да, Цибулько прозрачно намекнул на 6:30, что их несколько.
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01.07.2022 23:43 Ответить
тупа *****, скільки снарядів треба, щоб зачистити квадрат 500 на 500 МЕТРІВ, **** метрів не кілометрів?
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02.07.2022 01:52 Ответить
Новый тренд в аквариумах Украины

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01.07.2022 23:11 Ответить
Більш цікаво знати збитки України ,від керування зеленою пліснявою!!!))
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01.07.2022 23:14 Ответить
Це ж просто свято якесь!
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01.07.2022 23:14 Ответить
а нахрена нам знати за якийсь ярд
якщо європа дає ***** 25 в місяць
і це тільки європа.......
може собі дозволити.......
він за бабки європи ще й по європі вкуяре.
от тоді зрозуміють що краще
померзнути, втратити економічно, чи здохнути.
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01.07.2022 23:15 Ответить
Вони зараз своїм гавноїдам будуть парити, що це була інвестиція "в качестве доброй волі"...
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01.07.2022 23:18 Ответить
Отримали пізди- жест доброй воли. Говоримо українсько
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01.07.2022 23:26 Ответить
не успеваю отслеживать. Подскажите, плюс один корабль за вчера - это что было??

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01.07.2022 23:29 Ответить
на міні вчора підірвався, здається ще й на своїй...
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01.07.2022 23:36 Ответить
шото мелкое?
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02.07.2022 00:38 Ответить
В Маріуполі на своїй міні підірвався десантний катер.... Яке прикре самогубство
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02.07.2022 02:42 Ответить
Мрія кожного українця.
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01.07.2022 23:30 Ответить
Tak normalno potrenovalis vasi arteleristi pocti na 1mlrd ubitki dlia kacapov.Nemnozko konecno zalko byl ocen xorosi poligon dlia strelb,no nicego najdut i drugoj poligon gde postreliat
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01.07.2022 23:34 Ответить
Гроші не мають значення.
Значення має тільки військова техніка, яку Раша НЕ МОЖЕ відновити!!!
І це, у статусі війни, часто коштує набагато БІЛЬШЕ, чим банальна "собівартість".
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01.07.2022 23:41 Ответить
***** на їхнє бабло. Ви краще скажіть, скільки лаптів там "отрицательно родилось"?
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01.07.2022 23:46 Ответить
ну считай экипаж москвы 500рыл вернулось 120 на бехе нырнуло рыл 30 на серне там экипаж плюс десант рыл так 20 на рапторах по 10 ну и расчеты пво и обслуга рыл так 30-35
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01.07.2022 23:52 Ответить
Без учета Москвы и Беха на острове от бомбежек умерло больше 200 орков, писали...
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02.07.2022 02:41 Ответить
схера ли всё это говно так дорого стоит?
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01.07.2022 23:51 Ответить
Це все не коштує життя українців , що вбили, вбивають та будуть вбивати.
Залізо можна відновити, замінити на нове, а життя людей не варто цього.
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01.07.2022 23:57 Ответить
И шо вы скажете за этих поцов? В Греции, США, на Карибах, во Франции и Канаде продается куча островов (самый дорогой из готорых стоит 60 млн. бакинских). А эти халамидники бились своими башками в этот островок и ничего с этого не поимели. Пустили деньги на дно, на металлолом и на дешевые понты. Им же сразу погранцы сказали куда нада идти! Шо не надо тут валандаться ! И шо в итоге - гембель и бледный вид. И это же еще не все! Потому шо не надо было пытаться сделать украинцам больно - они (украинцы) слузгают вас (кацапеи) как семачки за божеж мой! И если чесно: закосячить, залажать,зафаршмачиться и жест доброй воли - это две большие разницы! Джохар Дудаев сказал: "россия умрёт, когда взойдёт украинское солнце". Хтонибудь, сказал этим упырям кацапейским шо верхний край солнечного диска уже появился над горизонтом!!!
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02.07.2022 00:16 Ответить
Остров сокровищ *****)
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02.07.2022 01:59 Ответить
Сомневаюсь, что буксир Василий Бех стоил 25 млн, иначе похожих с десяток бы наклепали.... Похожих размеров яхта под 70 метров для олигарха стоит раз в 10 дороже... Ну и сторожевой современный катер за 2 млн оже смешно...
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02.07.2022 02:39 Ответить
чи можна відмовитися від «жесту доброї волі» і повернутися до щоденного бомбардування росіян на острові?
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02.07.2022 08:24 Ответить
Цигани-металоломщики сумують. Стільки добра, але не вивезти. Хіба що по дну тягти.
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02.07.2022 08:26 Ответить
Та ще в квітні були запити де можна пройти експрес - курси підводного різання металу.... Напевно вдже скоро випускний))
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02.07.2022 09:22 Ответить
 
 