На острове Змеиный и в окрестных водах Россия потеряла техники более чем на $900 млн, - Forbes. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия потеряла на острове Змеиный и в окрестных водах техники более чем на 900 миллионов долларов.
Такой вывод сделало издание Forbes Украина, подсчитавшее известные потери российской армии по сообщениям ВСУ и экспортным контрактам, передает Цензор.НЕТ.
Наибольшей потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов, в который украинские военные ударили ракетами "Нептун" 13 апреля.
Кроме того, уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 млн.
Также одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно "Василий Бех". По данным Forbes, оно было одним из новейших – Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. А еще, по данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс "Тор".
Кроме того, во время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".
Forbes Украина оценила общую стоимость уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники в 915 миллионов долларов. Издание отмечает, что во внимание приняли только известные и подтвержденные потери, поэтому перечень может не быть исчерпывающим.
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Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
Напевне ціну брали по самій можливій мінімальній планці того що нагуглилось.
якщо європа дає ***** 25 в місяць
і це тільки європа.......
може собі дозволити.......
він за бабки європи ще й по європі вкуяре.
от тоді зрозуміють що краще
померзнути, втратити економічно, чи здохнути.
Значення має тільки військова техніка, яку Раша НЕ МОЖЕ відновити!!!
І це, у статусі війни, часто коштує набагато БІЛЬШЕ, чим банальна "собівартість".
Залізо можна відновити, замінити на нове, а життя людей не варто цього.